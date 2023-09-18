Юрзинов о Бэбкоке в КХЛ: «Я советский тренер. Нам нельзя терять свою школу, поэтому я всегда только за наших»

Теги Виктор Тихонов Владимир Юрзинов Майк Бэбкок КХЛ Анатолий Тарасов Николай Эпштейн Аркадий Чернышев Хоккей

Владимир Юрзинов не видит причин звать тренера Майка Бэбкока в КХЛ.

60-летний канадский тренер ушел из «Коламбуса» на фоне того, что он просил показать личные фотографии из телефонов игроков. НХЛ и профсоюз хоккеистов лиги проводили расследование этой ситуации.

– Нужен ли Майк Бэбкок в КХЛ?

– Я же советский тренер, человек из той школы, тренировавшей великую сборную СССР. Нам нельзя терять свою школу, поэтому я всегда только за наших тренеров.

Многие тренеры работали за рубежом, но у финнов и шведов, например, сейчас свои тренеры, акцент идет на свою школу. Все лучшее берется из мирового хоккея, но свои традиции сохраняются.

Наша школа богата традициями, важно сохранять ее. Ни на секунду не забываю ни Кулагина, ни Тарасова, ни Тихонова, ни Эпштейна, ни Чернышева, ни Пучкова, ни других наших легендарных специалистов, – сказал заслуженный тренер СССР и России Владимир Юрзинов.

Главного тренера «Коламбуса» уволили за интерес к личным фото хоккеистов. Чтооооо?

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lari
Сколько можно жить совком, больше 30 лет прошло. Брать надо лучшее и учиться у других не зазорно. Но наши старперы всё ещё живут совком.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rinat.rr_95@mail.ru
Большая вероятность что у Жозе скоро появиться именитый помощник ГЛАВНОГО НЫТИКА хк ска)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий