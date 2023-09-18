Юрзинов о Бэбкоке в КХЛ: «Я советский тренер. Нам нельзя терять свою школу, поэтому я всегда только за наших»

Владимир Юрзинов не видит причин звать тренера Майка Бэбкока в КХЛ.

60-летний канадский тренер ушел из «Коламбуса» на фоне того, что он просил показать личные фотографии из телефонов игроков. НХЛ и профсоюз хоккеистов лиги проводили расследование этой ситуации.

– Нужен ли в ?

– Я же советский тренер, человек из той школы, тренировавшей великую сборную СССР. Нам нельзя терять свою школу, поэтому я всегда только за наших тренеров.

Многие тренеры работали за рубежом, но у финнов и шведов, например, сейчас свои тренеры, акцент идет на свою школу. Все лучшее берется из мирового хоккея, но свои традиции сохраняются.

Наша школа богата традициями, важно сохранять ее. Ни на секунду не забываю ни Кулагина, ни , ни , ни Эпштейна, ни , ни Пучкова, ни других наших легендарных специалистов, – сказал заслуженный тренер СССР и России Владимир Юрзинов.

Главного тренера «Коламбуса» уволили за интерес к личным фото хоккеистов. Чтооооо?