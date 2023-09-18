Кожевников о Бэбкоке в КХЛ: «У нас хватает своих тренеров, а мы смотрим в другой курятник. Ларионов с советской школой всем все доказал»

Александр Кожевников против работы в КХЛ тренера Майка Бэбкока.

60-летний канадский тренер ушел из «Коламбуса» на фоне того, что он просил показать личные фотографии из телефонов игроков. НХЛ и профсоюз хоккеистов лиги проводили расследование этой ситуации.

– Нужен ли в ?

– У нас хватает своих тренеров. Посмотрите, сколько свободных людей без работы.

Конечно, здесь все зависит от руководства. Есть у нас такие деятели, которые смотрят за океан – точнее, были.

в « » всем все показал и доказал, куда смотреть. У Игоря чисто советская школа хоккея, а теперь он стал отличным тренером.

Я всегда только за наших. Они везде поиграли, все знают, а мы зачем-то смотрим в другой курятник, – сказал двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

Главного тренера «Коламбуса» уволили за интерес к личным фото хоккеистов. Чтооооо?