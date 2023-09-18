Кожевников о Бэбкоке в КХЛ: «У нас хватает своих тренеров, а мы смотрим в другой курятник. Ларионов с советской школой всем все доказал»

Теги Торпедо Майк Бэбкок НХЛ Игорь Ларионов КХЛ Александр Кожевников Чемпионат.com Хоккей

Александр Кожевников против работы в КХЛ тренера Майка Бэбкока.

60-летний канадский тренер ушел из «Коламбуса» на фоне того, что он просил показать личные фотографии из телефонов игроков. НХЛ и профсоюз хоккеистов лиги проводили расследование этой ситуации.

– Нужен ли Майк Бэбкок в КХЛ?

– У нас хватает своих тренеров. Посмотрите, сколько свободных людей без работы.

Конечно, здесь все зависит от руководства. Есть у нас такие деятели, которые смотрят за океан – точнее, были.

Игорь Ларионов в «Торпедо» всем все показал и доказал, куда смотреть. У Игоря чисто советская школа хоккея, а теперь он стал отличным тренером.

Я всегда только за наших. Они везде поиграли, все знают, а мы зачем-то смотрим в другой курятник, – сказал двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

Главного тренера «Коламбуса» уволили за интерес к личным фото хоккеистов. Чтооооо?

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11 комментариев

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Леонид Колобов
Ну хоть Ларионова похвалил, а не ротенберга🤣🤣🤣
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Михаил Черный
у Ларионова явно не чисто советская школа хоккея.
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Макс Смирнов
Еще одного Хартли кожева просто не пережевет😂 да и бебкок тренер так себе
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Антон Некрасов
редакция , вы можете высказывания других людей выкладывать ? надоели уже мнения и новости с абсолютно не интересными людьми !! проплачено у них что-ли
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Maxim Shumov
Так а факт того, что Ларионов играл за океаном - это же зашквар должен быть по мнению этого синяка? Типо не мужык, из родины уехал в курятник
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dzenga 1
А почему Кожевников сам никогда и никого не тренировал !? Когда его уже спросят об этом !? А то экспертов развелось просто мама не горюй! Ну становился он чемпионом 40 лет назад, ну так с тех пор сколько воды утекло !?
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Кавабунга Шреддоголовый
Осталось еще опустить Бэбкока по понятиям. Чтобы все было как надо
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catcher69
он еще ничего не доказал...
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viktorpavlov70
Кожева, проснись. У Ларионова симбиоз из советской и канадской школ хоккея. Перепасовка может и из советской. А подготовка, тренировки, философия чисто из североамериканской. Его все древние приверженцы советской школы сейчас проклинают.
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Владимир Лейхтер
Ска принимай
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catcher69
Ответ dzenga 1
А почему Кожевников сам никогда и никого не тренировал !? Когда его уже спросят об этом !? А то экспертов развелось просто мама не горюй! Ну становился он чемпионом 40 лет назад, ну так с тех пор сколько воды утекло !?
он в лос анджелесе каких-то детей вроде тренерил из армянской диаспоры что-то там в книжке его было про это ))))))
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