«Если ты ########## игроков, придет и твой черед». Биссоннетт об отставке Бэбкока из «Коламбуса»
Пол Биссоннетт объяснил скандальную отставку Майка Бэбкока из «Коламбуса».
60-летний канадский тренер ушел из команды на фоне того, что он просил показать личные фотографии из телефонов игроков. НХЛ и профсоюз хоккеистов лиги проводили расследование этой ситуации.
Ранее в подкасте Spittin’ Chiclets, который ведут бывшие хоккеисты НХЛ Пол Биссоннетт и Райан Уитни, прозвучала информация о том, что Бэбкок хотел получить информацию из телефонов хоккеистов «Коламбуса».
«Мы подкаст игроков. Если ты ########## (достаешь) игроков, придет и твой черед», – написал экс-форвард клубов НХЛ.
Главного тренера «Коламбуса» уволили за интерес к личным фото хоккеистов. Чтооооо?
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