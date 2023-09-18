«Если ты ########## игроков, придет и твой черед». Биссоннетт об отставке Бэбкока из «Коламбуса»

Теги Коламбус Майк Бэбкок НХЛ отставки Пол Биссоннетт брань Хоккей

Пол Биссоннетт объяснил скандальную отставку Майка Бэбкока из «Коламбуса».

60-летний канадский тренер ушел из команды на фоне того, что он просил показать личные фотографии из телефонов игроков. НХЛ и профсоюз хоккеистов лиги проводили расследование этой ситуации.

Ранее в подкасте Spittin’ Chiclets, который ведут бывшие хоккеисты НХЛ Пол Биссоннетт и Райан Уитни, прозвучала информация о том, что Бэбкок хотел получить информацию из телефонов хоккеистов «Коламбуса».

«Мы подкаст игроков. Если ты ########## (достаешь) игроков, придет и твой черед», – написал экс-форвард клубов НХЛ.

Главного тренера «Коламбуса» уволили за интерес к личным фото хоккеистов. Чтооооо?

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4 комментария

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цэсемьэр
жалко у РР контракт на 5 лет, сейчас бы СКА схватил Бэбса за 100500 миллионов
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gukmamop
Ответ цэсемьэр
жалко у РР контракт на 5 лет, сейчас бы СКА схватил Бэбса за 100500 миллионов
ага, так Грицюк и Толчинский дали бы ему телефоны посмотреть, бежал бы Бэбкок до финской границы
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0
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gukmamop
Открыт новый ребус
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Booligan
Ответ цэсемьэр
жалко у РР контракт на 5 лет, сейчас бы СКА схватил Бэбса за 100500 миллионов
Можно взять помощником. Думаю, он согласится, ведь это шанс
+1
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