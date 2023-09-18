Глава профсоюза НХЛ об отставке Бэбкока: «Игроки заслуживают, чтобы к ним относились с уважением. Решение «Коламбуса» назначить нового тренера – закономерно»
Глава профсоюза НХЛ поддержал решение «Коламбуса» уволить Майка Бэбкока.
Отставка произошла на фоне того, что тренер просил показать личные фотографии из телефонов хоккеистов. НХЛ и профсоюз игроков лиги проводили расследование этой ситуации.
«Наши игроки заслуживают, чтобы на работе к ним относились с уважением. К сожалению, в «Коламбусе» такого не было.
Решение клуба назначить нового тренера – закономерно», – сказал Марти Уолш.
если бы в детройте 90х это соучилось - они бы потом семьями дружили и мобирались на ужины и потом всех рвали(как это и произошло), а тут, видимо, товарищи совсем не из того теста....