Глава профсоюза НХЛ об отставке Бэбкока: «Игроки заслуживают, чтобы к ним относились с уважением. Решение «Коламбуса» назначить нового тренера – закономерно»

Теги Коламбус Майк Бэбкок НХЛ Ассоциация игроков НХЛ Марти Уолш Хоккей

Глава профсоюза НХЛ поддержал решение «Коламбуса» уволить Майка Бэбкока.

Отставка произошла на фоне того, что тренер просил показать личные фотографии из телефонов хоккеистов. НХЛ и профсоюз игроков лиги проводили расследование этой ситуации.

«Наши игроки заслуживают, чтобы на работе к ним относились с уважением. К сожалению, в «Коламбусе» такого не было.

Решение клуба назначить нового тренера – закономерно», – сказал Марти Уолш.

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4 комментария

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icey_punk
Я надеюсь игроки НХЛ не превратятся в коллег по цеху из НБА такими темпами.
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Виталий Попов
какой же это бред......
если бы в детройте 90х это соучилось - они бы потом семьями дружили и мобирались на ужины и потом всех рвали(как это и произошло), а тут, видимо, товарищи совсем не из того теста....
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+3
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Bratsk Bruins
И он ещё не начал сезон. Самая наверное рекордно быстрая отставка.
+1
-1
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Den_94
Всё таки ключевое слов "просил", а не "требовал"
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