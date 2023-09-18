Глава профсоюза НХЛ об отставке Бэбкока: «Игроки заслуживают, чтобы к ним относились с уважением. Решение «Коламбуса» назначить нового тренера – закономерно»

Глава профсоюза НХЛ поддержал решение «Коламбуса» уволить Майка Бэбкока.

Отставка произошла на фоне того, что тренер просил показать личные фотографии из телефонов хоккеистов. и профсоюз игроков лиги проводили расследование этой ситуации.

«Наши игроки заслуживают, чтобы на работе к ним относились с уважением. К сожалению, в « » такого не было.

Решение клуба назначить нового тренера – закономерно», – сказал Марти Уолш.