Бэбкок об отставке: «Мой уход – в интересах «Коламбуса». Продолжение работы было бы слишком отвлекающим фактором»
Майк Бэбкок высказался об отставке с поста тренера «Коламбуса».
«Блю Джекетс» приняли решение расторгнуть договор с тренером из-за того, чтобы Майк Бэбкок просил хоккеистов команды показать их личные фотографии. Сообщалось, что молодые игроки клуба были недовольным поведением специалиста.
«Поразмыслив, я понял, что продолжение работы на посту главного тренера «Коламбуса» будет слишком отвлекающим фактором.
Я расстроен, что у меня нет возможности продолжить начатую работу, но понимаю, что уйти сейчас – это в интересах организации «Блю Джекетс».
Желаю всем в организации удачи в предстоящем сезоне», – сказал Майк Бэбкок.
Бэбкок был назначен главным тренером «Коламбуса» в июле.
А если серьезно - тут нельзя понять, в чем дело, если не видеть ситуацию изнутри. Начальник поинтересовался содержимым твоего телефона? Странно, конечно, но, ничего криминального. Но ведь он мог и настаивать на этом. В таком случае - это неадекват и правильно уволили. Молодежь наверняка хочет развиваться в адекватных условиях, а именно Бэбкок как раз мог устроить филиал казармы в раздевалке, кому это надо?
https://twitter.com/chucknisga/status/1703516569677209853