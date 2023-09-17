Бэбкок об отставке: «Мой уход – в интересах «Коламбуса». Продолжение работы было бы слишком отвлекающим фактором»

Майк Бэбкок высказался об отставке с поста тренера «Коламбуса».

«Блю Джекетс» приняли решение расторгнуть договор с тренером из-за того, чтобы Майк Бэбкок просил хоккеистов команды показать их личные фотографии. Сообщалось, что молодые игроки клуба были недовольным поведением специалиста.

«Поразмыслив, я понял, что продолжение работы на посту главного тренера «Коламбуса» будет слишком отвлекающим фактором.

Я расстроен, что у меня нет возможности продолжить начатую работу, но понимаю, что уйти сейчас – это в интересах организации «Блю Джекетс».

Желаю всем в организации удачи в предстоящем сезоне», – сказал .

Бэбкок был назначен главным тренером « » в июле.