Бэбкок об отставке: «Мой уход – в интересах «Коламбуса». Продолжение работы было бы слишком отвлекающим фактором»

Теги Коламбус Майк Бэбкок НХЛ Хоккей

Майк Бэбкок высказался об отставке с поста тренера «Коламбуса».

«Блю Джекетс» приняли решение расторгнуть договор с тренером из-за того, чтобы Майк Бэбкок просил хоккеистов команды показать их личные фотографии. Сообщалось, что молодые игроки клуба были недовольным поведением специалиста.

«Поразмыслив, я понял, что продолжение работы на посту главного тренера «Коламбуса» будет слишком отвлекающим фактором.

Я расстроен, что у меня нет возможности продолжить начатую работу, но понимаю, что уйти сейчас – это в интересах организации «Блю Джекетс».

Желаю всем в организации удачи в предстоящем сезоне», – сказал Майк Бэбкок.

Бэбкок был назначен главным тренером «Коламбуса» в июле.

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5 комментариев

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Maxim Shumov
Нормально поработал))
А если серьезно - тут нельзя понять, в чем дело, если не видеть ситуацию изнутри. Начальник поинтересовался содержимым твоего телефона? Странно, конечно, но, ничего криминального. Но ведь он мог и настаивать на этом. В таком случае - это неадекват и правильно уволили. Молодежь наверняка хочет развиваться в адекватных условиях, а именно Бэбкок как раз мог устроить филиал казармы в раздевалке, кому это надо?
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Stillinger
Мда. Не припомню столь быстрых отставок в современной истории НХЛ. Ну а Майку видимо придется завершать карьеру, ибо после такого его никуда больше не возьмут.
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Cbj Fan
Тут ещё вопрос, что молодые считали неприемлемым, если это не только фотографии.
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idemidov
Судя по этому треду там какие-то ЛГБТ дела:
https://twitter.com/chucknisga/status/1703516569677209853
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0
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