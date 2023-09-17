Генменеджер «Коламбуса» об отставке Бэбкока: «Трудное решение, но необходимое. Благодарим Майка за упорную работу и профессионализм»

Теги Коламбус Майк Бэбкок НХЛ Ярмо Кекяляйнен Хоккей

Генеральный менеджер «Коламбуса» прокомментировал отставку Майка Бэбкока.

«Блю Джекетс» приняли решение расторгнуть договор с тренером из-за того, чтобы Майк Бэбкок просил хоккеистов команды показать их личные фотографии. Сообщалось, что молодые игроки клуба были недовольным поведением специалиста.

«Трудное решение для всех сторон, но мы сочли его необходимым, чтобы сосредоточиться на наших игроках и команде в преддверии сезона.

От имени всей организации мы хотим поблагодарить Майка за его упорную работу и профессионализм, который он продемонстрировал в совместной работе над планом по его уходу из клуба», – сказал генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен.

Бэбкок был назначен главным тренером «Коламбуса» в июле.

Бэбкок уволен из «Коламбуса» – тренер просил игроков показать личные фото, его назначили два месяца назад

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8 комментариев

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Pitts
Офигенный профессионализм, ага. Даже до выставочных матчей не дотянул, профессионал
+5
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забил на оборону
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Финн должен быть уволен следом.
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забил на оборону
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
здесь много зависит от деталей, может он и делился с кем-то в Торонто фотками но точно не делал так как в Клумбе. но там и без фоток хватало в его резюме, чтобы обходить его за милю
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Metallurg111
Да. Хорошо себя показал в Коламбусе. Как жаль что история прервалась на таком моменте
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Pitts
Ответ разноцветный логотип
>профессионализм, который он продемонстрировал в совместной работе над планом по его уходу из клуба ну там под заголовком если че
Я, например, считаю, что Бэбкок ниачём, а кто-то считает, что он - хороший коуч. Это мнение каждого, но прикол в том, что его уволили именно за лютое проявление НЕпрофессионализма, и при этом благодарят за... профессионализм :)
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JacketsBench
Вот любит конечно Ярмо всяких спорных людей назначать. С Тортсом еще повезло в прошлый раз
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разноцветный логотип
Ответ Pitts
Офигенный профессионализм, ага. Даже до выставочных матчей не дотянул, профессионал
>профессионализм, который он продемонстрировал в совместной работе над планом по его уходу из клуба

ну там под заголовком если че
0
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Cbj Fan
Ответ забил на оборону
Финн должен быть уволен следом.
Не должен. Бэбс это сделал и в Детройте и в Торонто. Про него говорили все, что возможно, но никто ничего не сказал против просмотра фотографий. Кто мог знать...?
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