Генеральный менеджер «Коламбуса» прокомментировал отставку Майка Бэбкока.

«Блю Джекетс» приняли решение расторгнуть договор с тренером из-за того, чтобы просил хоккеистов команды показать их личные фотографии. Сообщалось, что молодые игроки клуба были недовольным поведением специалиста.

«Трудное решение для всех сторон, но мы сочли его необходимым, чтобы сосредоточиться на наших игроках и команде в преддверии сезона.

От имени всей организации мы хотим поблагодарить Майка за его упорную работу и профессионализм, который он продемонстрировал в совместной работе над планом по его уходу из клуба», – сказал генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен.

Бэбкок был назначен главным тренером «Коламбуса» в июле.

Бэбкок уволен из «Коламбуса» – тренер просил игроков показать личные фото, его назначили два месяца назад