Ротенберг об 1:2 от «Сибири»: «Тотальное доминирование СКА в третьем периоде. На команду ничего не давит – надо больше лезть на пятак»

Роман Ротенберг заявил о тотальном доминировании СКА над «Сибирью».

Петербургский клуб проиграл со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата . Это пятое поражение подряд для СКА.

– СКА провел лучшую игру в сезоне, но не смог одержать победу. На команду давит затянувшаяся серия неудач?

– На команду ничего не давит.

У нас хорошая атмосфера, хороший эмоциональный фон. Ребята очень сильно хотят победить, поэтому не хватает хладнокровия в реализации моментов.

Когда команда создает 20 моментов – нужна только реализация, хладнокровие и спокойствие. И, конечно, ответственное отношение к моментам.

В третьем периоде было наше тотальное преимущество, тотальное владение шайбой. Надо рваться на пятак, зарабатывать большинство.

Алистров это здорово делал, другие ребята тоже вылезали на пятак. Надо просто больше лезть на пятак.

Все это достигается через тренировки и работу. Мы в этом добавим – это тонкие настройки. Добавим в этом – будем забивать больше голов.

– Снова было много перестановок в звеньях. Это фирменная фишка СКА или вы искали ключ к победе в конкретном матче?

– Мы только что говорили с хоккеистами в раздевалке, получился хороший разговор.

В третьем периоде показали лучшую игру в сезоне. Все перестановки сработали. В следующей игре посмотрим.

Мы считаем, что ребята заслуживают играть в этих сочетаниях в следующем матче.

Мы показали тотальное доминирование в третьем периоде. Осталось забить голы, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

СКА перебросал « » в третьем периоде со счетом 15:2.