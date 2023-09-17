Ротенберг об 1:2 от «Сибири»: «Тотальное доминирование СКА в третьем периоде. На команду ничего не давит – надо больше лезть на пятак»

Теги Сибирь СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг заявил о тотальном доминировании СКА над «Сибирью».

Петербургский клуб проиграл со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это пятое поражение подряд для СКА.

– СКА провел лучшую игру в сезоне, но не смог одержать победу. На команду давит затянувшаяся серия неудач?

– На команду ничего не давит.

У нас хорошая атмосфера, хороший эмоциональный фон. Ребята очень сильно хотят победить, поэтому не хватает хладнокровия в реализации моментов.

Когда команда создает 20 моментов – нужна только реализация, хладнокровие и спокойствие. И, конечно, ответственное отношение к моментам.

В третьем периоде было наше тотальное преимущество, тотальное владение шайбой. Надо рваться на пятак, зарабатывать большинство.

Алистров это здорово делал, другие ребята тоже вылезали на пятак. Надо просто больше лезть на пятак.

Все это достигается через тренировки и работу. Мы в этом добавим – это тонкие настройки. Добавим в этом – будем забивать больше голов.

– Снова было много перестановок в звеньях. Это фирменная фишка СКА или вы искали ключ к победе в конкретном матче?

– Мы только что говорили с хоккеистами в раздевалке, получился хороший разговор.

В третьем периоде показали лучшую игру в сезоне. Все перестановки сработали. В следующей игре посмотрим.

Мы считаем, что ребята заслуживают играть в этих сочетаниях в следующем матче.

Мы показали тотальное доминирование в третьем периоде. Осталось забить голы, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

СКА перебросал «Сибирь» в третьем периоде со счетом 15:2.

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21 комментарий

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Ферзь на р1
Да угомонись уже Ромка, все впорядке, не видишь шоли, народу всё нравится, что вы летите как фанера над парижем, не сбавляй обороты
+30
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Maxim Shumov
Доминирование просто максимальное. Неопасные броски, половину из которых Сибирь заблокировала, возня у бортов и ни одного броска за 2 минуты игры вшестером. Вообще уничтожили соперника, без шансов.
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Мэй Касахара
Ответ Сидни Кросби 2
Ротан пора менять состав.
Тренерский
+5
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chibudo74@gmail.com
Яйца в кулак и на пятак🤣😂
+6
-1
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jqzn88xn6n
А точно ли на команду ничто (никто) не давит?
+4
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Сидни Кросби 2
Ротан пора менять состав.
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Огюст
После пяти поражений подряд только ГЛтренер Этой команды может всё ещё нахваливать её игру и болельщики других команд !
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Strannix
Ответ Мэй Касахара
Тренерский
Ага, пора Купера, Бэбкока подтянуть в помощники к Йозе
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Booligan
Ответ chibudo74@gmail.com
Яйца в кулак и на пятак🤣😂
Яйца на кулак и в пятак
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grin478
Нужно больше новостей и комментов, очень поднимает настроение)))
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Фанат Сан-Марино
От финско-поданного и его гениального хоккея лёд скоро точно тронется
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Конифеев
Система: полезай на пятак.
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Каратель88
М-Маэстро
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Никита Степанов
Societe Generale - главный консультант
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Мэй Касахара
Мы показали тотальное доминирование в третьем периоде. Осталось забить голы (с) Йозе
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Machine Head
###### и спать ! Уже подробно разобрали на КХЛТВ момент с Лайпсиком . Судья все правильно не удалил Сибирь . Лайпсика ударил Кадейкин.
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Muslim ogly
Дайте Ротенбергу спокойно поработать!
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Александр Невский
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Ротенберг позорит Санкт Петербург и хоккейный клуб Ска,болельщики ска хватит молчать .
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Да и вообще надо бы уже определиться кто виновен? Календарь, или своевременная реакция судей на просмотр? Уже перекрестный ПО по желанию Йозе сделали. Что еще надо?
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