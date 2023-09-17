Роман Ротенберг: «СКА проходил тяжелейшие серии поражений. У Захаркина спросили: «В чем дело?». Ответил: «Запланированный спад». Кубок Гагарина выиграли в том сезоне»
Роман Ротенберг вспомнил цитату Игоря Захаркина на фоне поражений СКА.
Серия поражений петербургского клуба продлилась до пяти матчей.
– Для вас в тренерском плане непростой период. Как вы переживаете этот этап? Как дела со сном? Многие тренеры теряют сон в такие моменты.
– А вы как считаете? Представьте, что вы в этой ситуации.
– Я бы переживал и потерял бы сон.
– Главный тренер не может терять сон. Он тогда не сможет тренировать. Ему нужно отдыхать, высыпаться, чтобы давать команде энергию. Он должен соображать на лавке – это очень важно.
Мы в СКА проходили разные ситуации за эти сезоны. Проходили тяжелейшие серии поражений. Помните, когда у нас был Вячеслав Аркадьевич Быков и Игорь Владимирович Захаркин, случилась тяжелейшая серия поражений.
У Игоря Владимировича спросили: «А в чем дело?». Он ответил: «Это запланированный спад». В том сезоне команда выиграла Кубок Гагарина. Было много разных моментов. Не буду вспоминать все ситуации, но мы прошли очень многое.
У нас серьезный опыт. Чтобы пройти такое, нужен опыт. Нужно всем делать правильные выводы. Чтобы побеждать, нам всем нужно спокойно продолжать делать свою работу. Прошу всех набраться терпения.
Все переживают – в команде нет равнодушных. Когда такая ситуация складывается в сентябре, у команды формируется серьезный иммунитет, чтобы в будущем не допускать такого и проходить сложные моменты с победами.
Наша задача – выиграть Кубок Гагарина. И мы будем идти к этому шаг за шагом. Все только начинается – у нас длинная дистанция.
Всем надо восстанавливаться, а лучшее восстановление – это сон. И для тренеров, и для игроков. Иначе будет еще тяжелее всем.
Нужно лучше восстанавливаться и высыпаться. Всем, включая журналистов, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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