Роман Ротенберг: «СКА проходил тяжелейшие серии поражений. У Захаркина спросили: «В чем дело?». Ответил: «Запланированный спад». Кубок Гагарина выиграли в том сезоне»

Теги СКА Вячеслав Быков Игорь Захаркин КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг вспомнил цитату Игоря Захаркина на фоне поражений СКА.

Серия поражений петербургского клуба продлилась до пяти матчей.

– Для вас в тренерском плане непростой период. Как вы переживаете этот этап? Как дела со сном? Многие тренеры теряют сон в такие моменты.

– А вы как считаете? Представьте, что вы в этой ситуации.

– Я бы переживал и потерял бы сон.

– Главный тренер не может терять сон. Он тогда не сможет тренировать. Ему нужно отдыхать, высыпаться, чтобы давать команде энергию. Он должен соображать на лавке – это очень важно.

Мы в СКА проходили разные ситуации за эти сезоны. Проходили тяжелейшие серии поражений. Помните, когда у нас был Вячеслав Аркадьевич Быков и Игорь Владимирович Захаркин, случилась тяжелейшая серия поражений.

У Игоря Владимировича спросили: «А в чем дело?». Он ответил: «Это запланированный спад». В том сезоне команда выиграла Кубок Гагарина. Было много разных моментов. Не буду вспоминать все ситуации, но мы прошли очень многое.

У нас серьезный опыт. Чтобы пройти такое, нужен опыт. Нужно всем делать правильные выводы. Чтобы побеждать, нам всем нужно спокойно продолжать делать свою работу. Прошу всех набраться терпения.

Все переживают – в команде нет равнодушных. Когда такая ситуация складывается в сентябре, у команды формируется серьезный иммунитет, чтобы в будущем не допускать такого и проходить сложные моменты с победами.

Наша задача – выиграть Кубок Гагарина. И мы будем идти к этому шаг за шагом. Все только начинается – у нас длинная дистанция.

Всем надо восстанавливаться, а лучшее восстановление – это сон. И для тренеров, и для игроков. Иначе будет еще тяжелее всем.

Нужно лучше восстанавливаться и высыпаться. Всем, включая журналистов, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

СКА предпоследний на Западе – после пяти поражений подряд. У Ротенберга новые оправдания

11 комментариев

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Alexander91
Запланировал спад еще до начала сезона?Гений!
+8
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+8
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Мэй Касахара
Короче все идет по плану - сейчас стадия формирования иммунитета
+6
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+6
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Machine Head
Я должен высыпаться , чтобы давать команде энергию …. и прочее бла бла . Блин , ну что ты лично можешь дать Никишину или Толчинскому ? Спи спокойно дорогой товарищ. Может хватит уже смешить людей . Игроки понимают больше тебя в сотни раз. А без ассистентов ты будешь всегда в глубокой заднице. Спасибо Зубову , Лещеву , Корешкову и Шафранову , что твоя команда вообще играет в хоккей. Вспомнил Захаркина , да Захаркин против тебя маэстро .
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Booligan
Ответ Machine Head
Я должен высыпаться , чтобы давать команде энергию …. и прочее бла бла . Блин , ну что ты лично можешь дать Никишину или Толчинскому ? Спи спокойно дорогой товарищ. Может хватит уже смешить людей . Игроки понимают больше тебя в сотни раз. А без ассистентов ты будешь всегда в глубокой заднице. Спасибо Зубову , Лещеву , Корешкову и Шафранову , что твоя команда вообще играет в хоккей. Вспомнил Захаркина , да Захаркин против тебя маэстро .
Чтобы у Шафранова было ноль в большинстве, никогда не поверю. Сливают Ромашку игроки как пить дать, надо не допустить слива и выгнать всех причастных, обменяв в другие клубы на денежную компенсацию. Только очищение, только хардкор.
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greedy
Приплетаем Захаркина. Ещё одно оправдание в копилочку.
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Руслан Мухамадиев
Рома Мажор все еще в самой первой стадии принятия - в отрицании.
+1
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Евгений Мешков
очень на запланированный слив похоже если честно
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yulay
Быков и Захаркин могут могут говорить про запланированный спад, а ты вряд ли.
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Fona
То есть он сказал главному тренеру о запланированном спаде его команды? А Ромка выставил это как причину, но при этом запланированный спад он не планировал. Не переставай быть главным тренером, Йозе
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Max
План такой: сливают этот сезоне и не выходят в плей-офф,чтобы в следующем году было больше времени на подготовку. Кубок Гагарина 2025 в кармане. Все просто
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Ярик01
Ответ Booligan
Чтобы у Шафранова было ноль в большинстве, никогда не поверю. Сливают Ромашку игроки как пить дать, надо не допустить слива и выгнать всех причастных, обменяв в другие клубы на денежную компенсацию. Только очищение, только хардкор.
Игроки бессмертные что ли? Пример Федотова показал, что на придворных и в хоккее не стоит раскрывать рот. А тут слив всей своей жизни в хоккее Ромочка не простит
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