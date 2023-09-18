Роман Ротенберг: «Гальченюк ожил, адаптировался в КХЛ. Тяжело перейти из НХЛ в КХЛ. Голы придут, если он продолжит так работать дальше»
Роман Ротенберг доволен адаптацией Алекса Гальченюка в СКА.
29-летний американский форвард в 7 матчах Фонбет чемпионата КХЛ набрал 2 (0+2) очка при полезности «-5».
«У нас хорошие ребята, мастера – собрана сильная команда. Мы довольны игроками, но Сеня Грицюк, который имеет огромную роль в большинстве, проводит всего третий матч. Он набирает форму через игры.
Календарь не позволяет построить длительный тренировочный процесс для игроков, поэтому наши лидеры будут входить через игры.
Тот же Алекс Гальченюк – сегодня он ожил, адаптировался в КХЛ. Тяжело перейти из НХЛ в КХЛ. Видим, например, как непросто Евгению Свечникову в «Ак Барсе».
Сегодня мы увидели яркую игру Алекса. Если он продолжит так работать дальше – голы придут», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Сибири» (1:2), которое стало пятым подряд для клуба из Санкт-Петербурга.
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- Корешков , что ты им машешь назад , вперед надо !
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- почему у тебя Авангард всегда забивал ?
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