Роман Ротенберг: «Гальченюк ожил, адаптировался в КХЛ. Тяжело перейти из НХЛ в КХЛ. Голы придут, если он продолжит так работать дальше»

Теги Ак Барс СКА НХЛ КХЛ Алекс Гальченюк Роман Ротенберг Евгений Свечников Арсений Грицюк Хоккей

Роман Ротенберг доволен адаптацией Алекса Гальченюка в СКА.

29-летний американский форвард в 7 матчах Фонбет чемпионата КХЛ набрал 2 (0+2) очка при полезности «-5».

«У нас хорошие ребята, мастера – собрана сильная команда. Мы довольны игроками, но Сеня Грицюк, который имеет огромную роль в большинстве, проводит всего третий матч. Он набирает форму через игры.

Календарь не позволяет построить длительный тренировочный процесс для игроков, поэтому наши лидеры будут входить через игры.

Тот же Алекс Гальченюк – сегодня он ожил, адаптировался в КХЛ. Тяжело перейти из НХЛ в КХЛ. Видим, например, как непросто Евгению Свечникову в «Ак Барсе».

Сегодня мы увидели яркую игру Алекса. Если он продолжит так работать дальше – голы придут», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Сибири» (1:2), которое стало пятым подряд для клуба из Санкт-Петербурга.

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5 комментариев

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Anton Lisin
А если нет, то всегда есть профилактическая аренда в Сочи или Ладу
+6
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ottomann
Роман, может хоть 1 день без интервью, высказываний, отмазок? ...

Как инфоцыган, нужно обязательно заполнить собой инфополе
+2
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Александр Филиппов
Даже МакДевиду понадобилось бы время на раскачку. согласен.
+2
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Остап80
теперь Гальченюк ... когда это кончится ... уже сон приснился , на скамейке :
- Корешков , что ты им машешь назад , вперед надо !
- так я ...
- что я ? что я ? а кто у нас за большинство ?
- вон тот ...
- почему у тебя Авангард всегда забивал ?
- так я ...
- что я ? и так за всех вас работаю !
просыпаюсь , идет " Подробно " . когда это кончится ...
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Pablo Diablo
Ответ ottomann
Роман, может хоть 1 день без интервью, высказываний, отмазок? ... Как инфоцыган, нужно обязательно заполнить собой инфополе
Не мешайте народу забавляться, пусть жгёт. "Дайте людям Рому!" (с)
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