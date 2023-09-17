Ротенберг о поражении от «Сибири»: «Просьба к судьям – если просим посмотреть видео, можно посмотреть. Почему не было удаления в моменте с Лайпсиком?»

Теги Сибирь СКА судьи КХЛ Роман Ротенберг Брендан Лайпсик Хоккей

Роман Ротенберг высказался после пятого поражения подряд СКА.

СКА уступил «Сибири» (1:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

– Очень мощно команда провела третий период. Почему не удалось забросить и в чем причина поражения?

– В целом хорошая игра от нас – пока это не перешло в результат. Был спорный момент.

Мы просили посмотреть видео – нас удалили, меня и Брендана Лайпсика. Просили разобрать момент – почему не было удаления?

Просто просьба к судьям такая – если мы просим посмотреть видео, наверное, можно посмотреть.

В целом боевая игра от нас. Возвращаем свою игру. Надо чуть-чуть набраться терпения. У нас тяжелый сентябрь.

Всем болельщикам обещаем, что мы вернем наши кондиции и будем побеждать, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг во флэш-интервью после матча.

Главные арбитры матча – Владимир Мочалов и Павел Овчинников.

Ротенберг и Лайпсик удалены за разговоры с арбитром – СКА остался втроем. «Сибирь» забила

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55 комментариев

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AYAYA
как наш ромка смог слить какому то канадцу из пивной лиги?
+28
0
+28
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Arty K.
Как же приятно слушать этот плач 😭😭😭
+17
0
+17
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Ilya Ilya
Потому что там Кадейкин попал по лицу Лайпсику
+17
-1
+16
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Bartez1986
потому что ему зарядил Кадейкин. думаю, из-за этого, но не факт
+10
0
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Ноу криминалити
Судьи, если просим посмотреть пополнения на карту - посмотрите!
+9
0
+9
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Омичёв
Просьба к Ротенбергу, уйди из хоккея пожалуйста. Ты осчастливишь весь российский спорт
+7
0
+7
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Vićtor Diaź
Виноваты все
Но только не он
🤡
+7
0
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Амфитрион
Ну, то есть в целом очередная хорошая игра. Праздник для всех адекватных болельщиков хоккея в РФ продолжается.
+6
0
+6
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Jaguarrr
"Просьба к судьям - судите правильно! Видите же, что сами не можем!".
+5
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+5
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Александр Колосов
Немировски, по ходу, 850 матчей посмотрел
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Иван Буренков
я так понимаю, ещё -300 тыс. ₽ 🧐?
+5
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Jaguarrr
От создателей "Тяжелый сентябрь" на всех экранах страны в октябре "Тяжелый октябрь".
+4
0
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Bestcapper
Может 800 игр мало для просмотра, может оставить команду, посмотреть еще 20 игр, и уже с 820-ю играми в багаже, с новыми силами как СКА зажгет))))
+3
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Розе Ротенбергино
А ведь дальше великолепно играющая Северсталь Козырева и выезд на Дальний Восток 🙃 Верим!
+3
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Levaevich
Плак плак
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Mihail0910
Быстро порвался,, судьи теперь не те, ага🙂
+3
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Мадина Уйгурова
слышали мы как вы просили, фак фак фак одни слышно было
+2
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Александр Колосов
Ответ Габорик
Просто команда ментально уже переехала на новую арену и настроена лучшую игру показать на ней :) А вообще пора уже менять людей в тренерском штабе, ибо не успевают за системой :)
А зачем? Пускай продолжают развлекаться. Мы с Вами все равно за другие команды болеем, пускай СКА страдает и дальше вместе с клоуном, который на бортике стоит
+2
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4 shizzle ma nizzle
ну поплачь ещё йозка
+2
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Габорик
Просто команда ментально уже переехала на новую арену и настроена лучшую игру показать на ней :)

А вообще пора уже менять людей в тренерском штабе, ибо не успевают за системой :)
+2
0
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Mystic Stylezzz
Ответ Иван Буренков
я так понимаю, ещё -300 тыс. ₽ 🧐?
остался без обеда)
+2
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Vedved
Ответ Весс
загрузите видео момента уже
Есть, просто в другой новости:

https://www.sports.ru/hockey/1115474218-lajpsik-poluchil-udalenie-za-razgovory-s-arbitrom.html?sl=1
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Александр Колосов
Если клоуна поставить тренером, это будет не команда, а шапито. При всем уважении к игрокам СКА
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Jaguarrr
Ответ Jet 89
Рома, что с системой?
Система работает стабильно 5й матч:)
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stas7284
Я болею за СКА. Но Роме пора валить. Что-то в команде не то
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