Ротенберг о поражении от «Сибири»: «Просьба к судьям – если просим посмотреть видео, можно посмотреть. Почему не было удаления в моменте с Лайпсиком?»
Роман Ротенберг высказался после пятого поражения подряд СКА.
СКА уступил «Сибири» (1:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
– Очень мощно команда провела третий период. Почему не удалось забросить и в чем причина поражения?
– В целом хорошая игра от нас – пока это не перешло в результат. Был спорный момент.
Мы просили посмотреть видео – нас удалили, меня и Брендана Лайпсика. Просили разобрать момент – почему не было удаления?
Просто просьба к судьям такая – если мы просим посмотреть видео, наверное, можно посмотреть.
В целом боевая игра от нас. Возвращаем свою игру. Надо чуть-чуть набраться терпения. У нас тяжелый сентябрь.
Всем болельщикам обещаем, что мы вернем наши кондиции и будем побеждать, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг во флэш-интервью после матча.
Главные арбитры матча – Владимир Мочалов и Павел Овчинников.
Ротенберг и Лайпсик удалены за разговоры с арбитром – СКА остался втроем. «Сибирь» забила
Но только не он
🤡
А вообще пора уже менять людей в тренерском штабе, ибо не успевают за системой :)
https://www.sports.ru/hockey/1115474218-lajpsik-poluchil-udalenie-za-razgovory-s-arbitrom.html?sl=1