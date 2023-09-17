Ротенберг о поражении от «Сибири»: «Просьба к судьям – если просим посмотреть видео, можно посмотреть. Почему не было удаления в моменте с Лайпсиком?»

Роман Ротенберг высказался после пятого поражения подряд СКА.

СКА уступил « » (1:2) в игре Фонбет чемпионата .

– Очень мощно команда провела третий период. Почему не удалось забросить и в чем причина поражения?

– В целом хорошая игра от нас – пока это не перешло в результат. Был спорный момент.

Мы просили посмотреть видео – нас удалили, меня и . Просили разобрать момент – почему не было удаления?

Просто просьба к судьям такая – если мы просим посмотреть видео, наверное, можно посмотреть.

В целом боевая игра от нас. Возвращаем свою игру. Надо чуть-чуть набраться терпения. У нас тяжелый сентябрь.

Всем болельщикам обещаем, что мы вернем наши кондиции и будем побеждать, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг во флэш-интервью после матча.

Главные арбитры матча – Владимир Мочалов и Павел Овчинников.

Ротенберг и Лайпсик удалены за разговоры с арбитром – СКА остался втроем. «Сибирь» забила