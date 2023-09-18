Василий Каменев о 5 поражениях СКА подряд: «Надо исключить удаления, глупые ошибки»

Теги СКА КХЛ Хоккей

Василий Каменев высказался о 5-матчевой серии поражений СКА.

— Я не из тех ветеранов, кто будет критиковать команду. Если ты хочешь что-то сказать, приди к руководству, посоветуй. Там двери открыты. Если публично говорить, что все плохо, это не поднимает дух игроков.

— Но людям нужно объяснить правдиво, что происходит?

— Так все видно. Статистика в матче СКА – «Сибирь» в пользу петербуржцев. Пока в завершении у армейцев не получается. И нарушения глупые. Удалили Лайпсика и тренера Ротенберга за их реакцию на решение судей, которые пропустили удар игрока СКА. Гости остались впятером против троих армейцев и перевернули игру.

— СКА заслуживал большего в этот вечер?

— СКА играет в хоккей, который нравится болельщикам. Результат придет. Надо исключить удаления, глупые ошибки. Не хочу никого обвинять и ругать. Скажу так: игрокам СКА надо собраться в кулак и все исправить. Ничего страшного нет, начало сезона. Я понимаю, если бы команда играла безвольно и не билась. Тогда зрители не шли бы на хоккей.

Ничего страшного не произошло. СМИ раздувают жареное вокруг СКА. Кричат, что пять поражений подряд – провал. Ну какой провал? Еще играть и играть. Когда-нибудь армейцев прорвет, не может так бесконечно продолжаться, – сказал экс-игрок СКА.

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3 комментария

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KasperSurgut
Результат придет, зря что ли 800 матчей Барселоны пересмотрено? Системный тренер - это больная находка для СКА. Ой.. Большая.
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Lari
Тренер глупый, раз удалился на ровном месте.
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Олег
Надо исключить Рому из клуба, вот это да 👍.
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