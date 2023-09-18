Зюзин о судействе в матче СКА с «Сибирью»: «Арбитры не погасили страсти, а разожгли их, повлияв на результат. Грубейшая ошибка!»

Теги Сибирь СКА судьи Андрей Зюзин КХЛ Роман Ротенберг Брендан Лайпсик Хоккей

Андрей Зюзин раскритиковал судейство в матче КХЛ СКА – «Сибирь» (1:2).

– Много споров вокруг, в частности, эпизода с двойным малым штрафом Санкт-Петербурга в концовке первого периода.

– В НХЛ в арбитраже есть такое понятие – «гейм менеджмент». Это когда судья, оставаясь в тени, четко контролирует ход игры. Причем за счет знания как правил, так и психологии хоккеистов.

Провел в НХЛ пять сотен матчей и ни разу не сталкивался с тем, что вчера произошло в Питере в концовке первого периода. Не столь важно, кто в том эпизоде ударил клюшкой Лайпсика. Более важно то, что арбитры не погасили страсти, а, наоборот, их разожгли.

А ведь эти два штрафа за неспортивное поведение, причем на ровном месте, и стали решающими, был забит победный гол. То есть налицо непосредственное влияние арбитров на результат матча. Грубейшая ошибка!

– Как в НХЛ в данной ситуации действовали бы арбитры?

– Они бы не стали принимать решения сгоряча, в первой же паузе, когда нервы у игрока были на пределе. Наоборот, заиграли бы момент и провели бы разъяснительную беседу с Лайпсиком в следующем эпизоде, когда и форвард, и его скамейка уже были бы более спокойными. Это и есть менеджмент игры.

А в Питере все получилось наоборот. Судьи сами плеснули бензина в огонь – и понеслось, результат матча сделан...

– Такое судейство для вас сюрприз?

– Знаете, к этому скандалу все шло. Накануне матча прочитал интервью главного арбитра КХЛ. Оно очень странное. Наш главный судья в нем признал детские ошибки из матча СКА – «Торпедо», а потом сообщил, что за них никто не ответил, и те же самые судьи спокойно продолжили работать на матчах в КХЛ.

Послушайте, в профессиональной лиге, в которую вкладываются миллиарды рублей, такой пятикопеечной безответственности быть не должно! – сказал экс-защитник «Салавата Юлаева».

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7 комментариев

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Ыжык
Какое же убожество творится в нашем хоккее. Столько жополизов
+8
-1
+7
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Башмак Нирванов
А вот Ромчику и сторонние отмазчики уже понадобились.
+5
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Сергей Богодухов
Очередной жополиз
+3
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Machine Head
Решающим было удаление Ротенберга за не спортивное поведение . По сути сам Ротенберг подвел команду оставив на поле 3 на 5 . Надо поменьше оскорблять судей матерными словами , наверное , так было. Не могу вспомнить , чтобы удаляли на две минуты Юрзинова или Билялетдинова. А Зюзин работает тренером в Сочи и этим все сказано.
+3
0
+3
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Евгений Исаев
Ответ Machine Head
Решающим было удаление Ротенберга за не спортивное поведение . По сути сам Ротенберг подвел команду оставив на поле 3 на 5 . Надо поменьше оскорблять судей матерными словами , наверное , так было. Не могу вспомнить , чтобы удаляли на две минуты Юрзинова или Билялетдинова. А Зюзин работает тренером в Сочи и этим все сказано.
Так же, как не можем вспомнить подобного поведения от других тренеров! У Ротенберга ни хоккейной, ни дипломатической мудрости нет. Какая-то смесь Грязного и Знарка. Но Олег Валерьевич, помимо резкого характера - ТРЕНЕР и его эмоции понятны. Этот же персонаж играет роль тренера так, как он себе её видит.
Жалко, что Юдины и Зюзины продаются и поддаются влиянию коллективной истерии "экспертов" по защите чести и достоинства Ротенберга.
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Lari
Просто Кадейкину надо было своим оленям сказать что заехал по Лайпсику и не было никакого скандала, а так хотели заработать большинство, в итоге двойной штраф.
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Machine Head
Ответ Евгений Исаев
Так же, как не можем вспомнить подобного поведения от других тренеров! У Ротенберга ни хоккейной, ни дипломатической мудрости нет. Какая-то смесь Грязного и Знарка. Но Олег Валерьевич, помимо резкого характера - ТРЕНЕР и его эмоции понятны. Этот же персонаж играет роль тренера так, как он себе её видит. Жалко, что Юдины и Зюзины продаются и поддаются влиянию коллективной истерии "экспертов" по защите чести и достоинства Ротенберга.
Хорошо написал.
0
0
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