Зюзин о судействе в матче СКА с «Сибирью»: «Арбитры не погасили страсти, а разожгли их, повлияв на результат. Грубейшая ошибка!»

Андрей Зюзин раскритиковал судейство в матче КХЛ СКА – «Сибирь» (1:2).

– Много споров вокруг, в частности, эпизода с двойным малым штрафом Санкт-Петербурга в концовке первого периода.

– В НХЛ в арбитраже есть такое понятие – «гейм менеджмент». Это когда судья, оставаясь в тени, четко контролирует ход игры. Причем за счет знания как правил, так и психологии хоккеистов.

Провел в НХЛ пять сотен матчей и ни разу не сталкивался с тем, что вчера произошло в Питере в концовке первого периода. Не столь важно, кто в том эпизоде ударил клюшкой . Более важно то, что арбитры не погасили страсти, а, наоборот, их разожгли.

А ведь эти два штрафа за неспортивное поведение, причем на ровном месте, и стали решающими, был забит победный гол. То есть налицо непосредственное влияние арбитров на результат матча. Грубейшая ошибка!

– Как в НХЛ в данной ситуации действовали бы арбитры?

– Они бы не стали принимать решения сгоряча, в первой же паузе, когда нервы у игрока были на пределе. Наоборот, заиграли бы момент и провели бы разъяснительную беседу с Лайпсиком в следующем эпизоде, когда и форвард, и его скамейка уже были бы более спокойными. Это и есть менеджмент игры.

А в Питере все получилось наоборот. Судьи сами плеснули бензина в огонь – и понеслось, результат матча сделан...

– Такое судейство для вас сюрприз?

– Знаете, к этому скандалу все шло. Накануне матча прочитал интервью главного арбитра . Оно очень странное. Наш главный судья в нем признал детские ошибки из матча – «Торпедо», а потом сообщил, что за них никто не ответил, и те же самые судьи спокойно продолжили работать на матчах в КХЛ.

Послушайте, в профессиональной лиге, в которую вкладываются миллиарды рублей, такой пятикопеечной безответственности быть не должно! – сказал экс-защитник «Салавата Юлаева».