Гальченюк о 5 поражениях СКА подряд: «Прорвемся. Много моментов создаем. Рано или поздно найдем свою игру»

Алекс Гальченюк высказался о пяти поражениях СКА подряд.

Нападающий армейцев выразил мнение после матча с «Сибирью» (1:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Прорвемся. Надо фокусироваться не на негативе, а на том, что нужно делать. Много моментов создаем, лезем. Рано или поздно найдем свою игру, тогда прорвет.

Что мешает сейчас? Было бы так легко сказать, мы бы уже нашли причину. Разговариваем об этом. Не нравится, что сейчас происходит. Хотим играть лучше, требуем больше от себя.

Было бы хуже, если бы моментов вообще не было. Начали бросать. Весь третий период провели в зоне атаки. Надо держать ногу на педали газа, дожимать. Дожмем. Нужно найти и вырвать победу», — сказал .