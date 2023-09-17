Карандин о судьях КХЛ: «Столкновения с игроками – школьная ошибка! В СССР мы отрабатывали правильные движения, а сейчас со стороны арбитров идет фигурное катание»

Юрий Карандин выразил недовольство судейством в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– По итогам первых недель чемпионата двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отметил непредсказуемость турнира и назвал судейство его слабым звеном. Ваш комментарий.

– Соглашусь с Александром в том, что судейство вызывает много вопросов. А вот непредсказуемость результатов – вопрос спорный. Да, у нас в хоккее произошло выравнивание сил команд, каждый может победить каждого, но при этом мы получили снижение уровня ведущих команд. Да и в целом качество хоккея очень среднее.

Скажем, у нас в Новосибирске матчи с «Барысом» и «Амуром» не были высшего качества. Увидел много работы – и мало игры. Как следствие, ноль шайб за 65 минут матча с клубом из Казахстана.

– А что скажете по судейству?

– К сожалению, даже в нынешних реалиях, когда с мастерством хоккеистов не все в порядке, уровень арбитража отстает от уровня игры. Много методических проколов, повальная увлеченность просмотром видео.

Судьи по-прежнему главные герои телетрансляций, постоянно вмешиваются в ход игры.

– О каких методических проколах речь?

– В этом сезоне едва ли не в каждом матче вижу столкновения арбитров с игроками, падения на пятую точку. Выбираются неправильные позиции, заранее не прочитывается ход игры, Как следствие – контакт с хоккеистом, нарушение хода игры. Для арбитра это школьная ошибка!

– У вас в карьере такие ошибки были?

– В чемпионатах СССР я ни разу не падал на лед. И это при том, что в наше время был один главный судья, и ты был обязан контролировать всю площадку, много перемещаться.

– В чем секрет?

– Это школа и правильная методика. Мы знали определенные точки, где должен находиться арбитр, отрабатывали правильные движения. А сейчас со стороны некоторых арбитров идет фигурное катание, произвольная программа (смеется). Исполняя ее, обречен на столкновения.

– Какие-то позитивные моменты в судействе все же есть?

– Мне кажется, чище стали работать лайнсмены на вбрасываниях. Они ниже садятся, перестали прятать шайбу куда-то под себя. Как следствие, стало меньше разговоров и уговариваний, фальстартов,– сказал бывший советский арбитр Карандин.