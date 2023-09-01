Алексей Морозов: «Судейский экспертный комитет будет давать оценку действиям судей, если клубы будут обращаться по окончании матча»

Теги судьи Алексей Морозов Рене Фазель КХЛ Матч ТВ Хоккей

Алексей Морозов рассказал, чем будет заниматься Судейский экспертный комитет КХЛ.

Руководителем комитета стал экс-президент ИИХФ Рене Фазель.

«У нас есть чем удивлять. Много чего придумали и сделали. Для болельщиков на матче будут доступны видеоповторы спорных моментов, удалений, голов, запросы тренеров. Они смогу смотреть это все и между собой обсуждать. Это удобство для наших болельщиков, которые ходят на матчи.

С этого года заработает Судейский экспертный комитет КХЛ, его возглавит Рене Фазель. Провели голосование клубов, кто туда войдет. В него вошли представители клубов, независимые от лиги.

Они будут разбирать моменты; если клубы будут обращаться по окончании матча, давать экспертную оценку действиям судей на матче», – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.

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1 комментарий

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J-12
да что ты Лёша пытаешься обьснять, просто шестёрка в системе
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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