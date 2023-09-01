Алексей Морозов: «Судейский экспертный комитет будет давать оценку действиям судей, если клубы будут обращаться по окончании матча»

Алексей Морозов рассказал, чем будет заниматься Судейский экспертный комитет КХЛ.

Руководителем комитета стал экс-президент ИИХФ Рене Фазель.

«У нас есть чем удивлять. Много чего придумали и сделали. Для болельщиков на матче будут доступны видеоповторы спорных моментов, удалений, голов, запросы тренеров. Они смогу смотреть это все и между собой обсуждать. Это удобство для наших болельщиков, которые ходят на матчи.

С этого года заработает Судейский экспертный комитет КХЛ, его возглавит Рене Фазель. Провели голосование клубов, кто туда войдет. В него вошли представители клубов, независимые от лиги.

Они будут разбирать моменты; если клубы будут обращаться по окончании матча, давать экспертную оценку действиям судей на матче», – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.