В КХЛ создан Судейский экспертный комитет, его возглавил Фазель

КХЛ объявила о создании Судейского экспертного комитета.

Руководителем комитета стал экс-президент ИИХФ Рене Фазель.

«В рамках выполнения поручения совета директоров от 13 апреля 2023 года взамен Комиссии по экспертной оценке судейства создан Судейский экспертный комитет КХЛ.

Руководителем комитета утвержден Рене Фазель, а членами комитета – Михаил Карпушин, Константин Комиссаров, Яков Деев и .

Комитет будет рассматривать запросы клубов-участников Фонбет Чемпионата КХЛ, связанные со спорными эпизодами судейства матчей, и давать мотивированную оценку решений арбитров», – сообщается на сайте лиги.