В КХЛ создан Судейский экспертный комитет, его возглавил Фазель

Теги судьи Рене Фазель Александр Хаванов КХЛ Константин Комиссаров Яков Деев Хоккей

КХЛ объявила о создании Судейского экспертного комитета.

Руководителем комитета стал экс-президент ИИХФ Рене Фазель.

«В рамках выполнения поручения совета директоров от 13 апреля 2023 года взамен Комиссии по экспертной оценке судейства создан Судейский экспертный комитет КХЛ.

Руководителем комитета утвержден Рене Фазель, а членами комитета – Михаил Карпушин, Константин Комиссаров, Яков Деев и Александр Хаванов.

Комитет будет рассматривать запросы клубов-участников Фонбет Чемпионата КХЛ, связанные со спорными эпизодами судейства матчей, и давать мотивированную оценку решений арбитров», – сообщается на сайте лиги.

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9 комментариев

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Machine Head
Фазель , Фазель . В тебя столько денег вбухали , а ты не мог там задержаться еще лет на пять
+13
-4
+9
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Вячеслав Котов
какие то левые должности появляются
+2
0
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Заборостроитель
А кто алма будет собирать?
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weaverpro
Жаль, что нельзя материться!
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catcher69
кто если не он ???!!!!!!!!!!
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Руслан Мухамадиев
Прикормленный пес.
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