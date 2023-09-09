Кожевников о КХЛ: «Судейство – слабое звено. Иногда кажется, что арбитры в лиге – главные звезды, некоторые напоминают индюков. Нелепо!»

Александр Кожевников раскритиковал судейство в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Кто на неделе разочаровал?

– Еще рано команды критиковать. Пока не увидел потенциала у « », насторожили поражения «Барыса» и «Лады». Но самое большое разочарование – судейство.

– Почему?

– Лучший матч сезона – в Нижнем – подпортили именно судьи. На игре работали вроде бы самые опытные арбитры – и главные, и линейные, а такие грубые ошибки! Когда СКА заменил в концовке вратаря, а составы все равно оказались равными, это увидел каждый болельщик. Кроме арбитров и одного из телекомментаторов-судей (смеется).

Вообще мы видим в КХЛ очень обнадеживающий хоккей, идет крен на атаку, забивается много голов. К сожалению, судейство – слабое звено в нашей лиге. Вот и вчера опять ошибки – в Москве, в Ярославле.

– Что посоветуете арбитрам?

– Очень важно понимать дух хоккея. Иногда кто-то расковыряет себе нос, появляются две капли крови – и получите двойной штраф. А иногда людей просто выламывают на полгода – и нуль внимания со стороны арбитров.

Вот пример – в прошлом сезоне мне очень нравился молодой центральный . Но парня просто замордовали у бортов – одна травма, другая, третья. К сожалению, не вижу его в этом сезоне в СКА. Где он?

У нас очень навязчивое судейство, иногда кажется, что арбитры в – это главные звезды. Надо незаметнее себя вести, понимать, что ты – всего лишь обслуживающий персонал. Твоя задача – защищать игру от грязи, направлять в атакующее русло, беречь здоровье игроков. А у нас некоторые арбитры напоминают индюков – надуются и показывают собственную значимость. Нелепо! – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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