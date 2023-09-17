Малафеев о 4 поражениях СКА подряд: «Многовато. Были допущены ошибки при подготовке или в решениях руководителей, возможно»

Теги Вячеслав Малафеев СКА КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Вячеслав Малафеев высказался о серии СКА из четырех поражений подряд.

15 сентября команда тренера Романа Ротенберга проиграла «Динамо» (1:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это четвертое поражение подряд для питерцев.

«СКА неудачно начал сезон, четыре поражения подряд – это действительно многовато. Наверное, есть определенные проблемы. Возможно, были допущены ошибки при подготовке или в решениях руководителей.

В хоккее все очень быстро меняется, можно проиграть три‑четыре матча, а потом выиграть десять. Выводы делать рано.

Единственное, нужно провести анализ и исправить ситуацию. У СКА есть для этого все ресурсы и возможности. Ребятам нужно собраться, и все будет хорошо», – сказал бывший голкипер «Зенита» Малафеев

🤷‍♂️ СКА падает все ниже и ниже: 10-е место, четвертое (!) поражение подряд, а Ротенберг уже думает о финише

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11 комментариев

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T622222
Какой тренер такой и результат - здесь без чудес все…
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JENNINGS
У СКА есть ресурсы и возможности, но нет самого главного - ТРЕНЕРА!
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Василий Батарейкин
Ёсе Марино надо самому себя в отставку отправить - и сразу будет всё хорошо и результат появится. Очень надеюсь, что команда его сплавляет!!!! Сегодня топим за Сибирь!!!! (Я- житель СПб!!!!)
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Aleksey Yashin
"Возможно, были допущены ошибки при подготовке или в решениях руководителей"

А сколько Малафеев посмотрел хоккейных матчей, чтобы делать ТАКИЕ выводы? Хотя бы 800 наберётся?
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универсал78
уважаемые болельщики СКА, не переживайте!скоро подключится нужный ресурс и команда закончит регулярку на нужном месте. а в финале посмотрим чей ресурс будет выше. у спортивного или у центрального спортивного.
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zenitka
Правильным было бы сказать,если я сегодня сливаю Сибири,то уйду
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Б81
Слава, осторожнее,задним числом уволят)
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Серёжа Новиков
Еще один специалист.
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AVKU
Нужно тренера поменять. Если Роман очень хочет заниматься хоккеем, должность руководителя клуба ему вполне подойдёт. Но тренировать должен профессионал. Фёдоров, Ларионов, Биляллетдинов, Козлов, Разин - ну как их опыт, знания, авторитет и чувство хоккея можно сравнивать с Романом.
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mynicipal
У меня есть вопрос! Мне осталось посмотреть 2 матча до 800. Я смогу на посту главного тренера Ротенберга сменить?
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