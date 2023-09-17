Малафеев о 4 поражениях СКА подряд: «Многовато. Были допущены ошибки при подготовке или в решениях руководителей, возможно»

Вячеслав Малафеев высказался о серии СКА из четырех поражений подряд.

15 сентября команда тренера проиграла «Динамо» (1:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это четвертое поражение подряд для питерцев.

«СКА неудачно начал сезон, четыре поражения подряд – это действительно многовато. Наверное, есть определенные проблемы. Возможно, были допущены ошибки при подготовке или в решениях руководителей.

В хоккее все очень быстро меняется, можно проиграть три‑четыре матча, а потом выиграть десять. Выводы делать рано.

Единственное, нужно провести анализ и исправить ситуацию. У СКА есть для этого все ресурсы и возможности. Ребятам нужно собраться, и все будет хорошо», – сказал бывший голкипер «Зенита» .

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