Кожевников о СКА: «Происходит что-то непонятное, хотя ребята все талантливые. Не хватает чего-то, в завершении есть проблемы»

Теги СКА КХЛ Александр Кожевников Дмитрий Яшкин Хоккей

Александр Кожевников прокомментировал игру СКА на старте сезона.

Вчера клуб проиграл «Динамо» (1:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это четвертое поражение подряд для питерцев.

«СКА обязательно доберет, перед сезоном было много травм. Надо дать время, чтобы новички сыгрались. Происходит что-то непонятное, хотя ребята все талантливые, молодые.

Сказывается отсутствие Яшкина, но там есть другие таланты, они должны себя проявлять, им дают игровое время.

Не хватает чего-то. Чего, сказать не могу. В завершении есть проблемы. Играют-то они неплохо. Не сказать, что проваливаются. Но забить не могут, думаю, еще прорвет.

Посмотрим еще немного, хотя бы десять игр, потом будем подводить итоги», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

🤷‍♂️ СКА падает все ниже и ниже: 10-е место, четвертое (!) поражение подряд, а Ротенберг уже думает о финише

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7 комментариев

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al
надеюсь, никому и в голову не придёт, что у них с тренером "что-то не так"?..
+16
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каток Третьяка
яиц не хватает сказать, в чем истинная причина такого результата СКА?
+15
0
+15
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Дмитрий Кутузов
"Не хватает чего-то."

Хмм, может быть тренера?
+11
-1
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Михаил Опякин
Александр, а как вы оцените работу тренера?
+5
0
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Melnikov1968
Ротенберг думал:наберу талантливых ребят и все пойдёт как по маслу, а вот хренушки.
+3
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Jek@
Напрашивается аналогия. В России вроде талантливый народ, но... возглавляет их 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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СССР цэ европа! - скакал?
Похоже сливают ГТ - менеджера от хоккея
+1
0
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