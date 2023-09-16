Кожевников о СКА: «Происходит что-то непонятное, хотя ребята все талантливые. Не хватает чего-то, в завершении есть проблемы»
Александр Кожевников прокомментировал игру СКА на старте сезона.
Вчера клуб проиграл «Динамо» (1:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это четвертое поражение подряд для питерцев.
«СКА обязательно доберет, перед сезоном было много травм. Надо дать время, чтобы новички сыгрались. Происходит что-то непонятное, хотя ребята все талантливые, молодые.
Сказывается отсутствие Яшкина, но там есть другие таланты, они должны себя проявлять, им дают игровое время.
Не хватает чего-то. Чего, сказать не могу. В завершении есть проблемы. Играют-то они неплохо. Не сказать, что проваливаются. Но забить не могут, думаю, еще прорвет.
Посмотрим еще немного, хотя бы десять игр, потом будем подводить итоги», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.
🤷♂️ СКА падает все ниже и ниже: 10-е место, четвертое (!) поражение подряд, а Ротенберг уже думает о финише
Хмм, может быть тренера?