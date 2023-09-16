Константин Меньшиков о СКА: «Слышим сетования на календарь, на то, что больных много. Но там же два состава. Зачем брали столько людей, если они не взаимозаменяемые?»

Константин Меньшиков поделился мыслями об игре СКА на старте сезона.

Вчера клуб проиграл «Динамо» (1:3) в матче Фонбет чемпионата . Это четвертое поражение подряд для питерцев.

«Хоккей – это командная игра. А потащить шайбу, бросить куда-то – это не хоккей.

Посмотрите на другие команды на старте сезона: « », « », «Магнитка» – у всех какое-то лицо. У СКА, кроме мышц, ничего не видно.

Слышим сетования на календарь, на то, что больных много. Но там же два состава. Зачем брали столько людей, если они не взаимозаменяемые?» – сказал бывший игрок СКА.

Владимир Юрзинов: «На СКА свалились травмы. Команда находится на стадии становления, слаживания. Работы еще много, а чемпионат сложный, матчи через день»

🤷‍♂️ СКА падает все ниже и ниже: 10-е место, четвертое (!) поражение подряд, а Ротенберг уже думает о финише