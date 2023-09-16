Алексей Дементьев: «В Канаде игрокам прививаются определенные действия: куда давать пасы, двигаться. Это нюансы, которых не хватает в нашей системе»

Теги СКА НХЛ КХЛ Алексей Дементьев Динамо Хоккей

Алексей Дементьев высказался о системе подготовки хоккеистов в России.

Агент прокомментировал поражение СКА от «Динамо» (1:3).

«Игра была такая, что сложно сейчас кого-то выделить. Каждый делал свою работу. Я очень придирчивый зритель, с большими требованиями, что команда должна делать на льду.

Важным компонентом современного хоккея является индивидуально-тактическое мастерство, и каждый тренер имеет право требовать определенные действия от своих хоккеистов в том или ином моменте. А вот взаимодействие двух и более игроков – это уже командный интеллект. Как он формируется – это все зависит от тренерского штаба.

В российском хоккее не прививаются индивидуально-тактические действия, у ребят-хоккеистов это все происходит на интуитивном уровне. Каждое касание шайбы или действие в той или иной части площадки – это импровизация.

Вот в Канаде игрокам прививаются определенные действия игры: куда можно давать пасы, куда можно двигаться. И каждый игрок имеет представление о действиях своего сокомандника, даже если это свежий состав. Наверное, это те нюансы, которых не хватает в нашей системе подготовки», – сказал хоккейный агент Дементьев.

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1 комментарий

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Maxim Shumov
Я бы попросил насчёт системы. Всё знают, что наша система - самая систематизированная.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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