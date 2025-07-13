Андрей Разин: «На Набокова свалились лучи славы после победы в Кубке Гагарина, это сложно пережить»

Андрей Разин оценил игру Ильи Набокова в предыдущем сезоне FONBET чемпионата КХЛ.

«Илье было психологически тяжело после сезона-2023/24, когда он выиграл Кубок Гагарина и был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ . На него свалились лучи славы, это сложно пережить.

Я не назову провальным для него сезон-2024/25, но он и не был таким фееричным, каким должен быть следующий. Я думаю, что он начнет с той же стартовой линии, как и в чемпионском сезоне, чтобы спокойно работать», – сказал главный тренер «Металлурга ».