Андрей Разин: «На Набокова свалились лучи славы после победы в Кубке Гагарина, это сложно пережить»
Андрей Разин оценил игру Ильи Набокова в предыдущем сезоне FONBET чемпионата КХЛ.
«Илье было психологически тяжело после сезона-2023/24, когда он выиграл Кубок Гагарина и был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ. На него свалились лучи славы, это сложно пережить.
Я не назову провальным для него сезон-2024/25, но он и не был таким фееричным, каким должен быть следующий. Я думаю, что он начнет с той же стартовой линии, как и в чемпионском сезоне, чтобы спокойно работать», – сказал главный тренер «Металлурга».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Р-Спорт»
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