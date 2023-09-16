Владимир Юрзинов: «На СКА свалились травмы. Команда находится на стадии становления, слаживания. Работы еще много, а чемпионат сложный, матчи через день»

Теги СКА травмы Владимир Юрзинов КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Владимир Юрзинов высказался о серии СКА из четырех поражений подряд.

«В команде много новых игроков, сейчас стоит вопрос сыгрывания и постановки игры. Я бы отметил и силу соперников СКА, у всех слаженные коллективы, все выходят с особым настроем.

Таким будет весь чемпионат, легко никому не будет. Все команды здорово подготовлены, отлажены.

На СКА свалились травмы, это тоже трудный момент, который нужно преодолеть. Команда находится на стадии становления, слаживания, отработки важнейших компонентов, таких как большинство и меньшинство.

Работы еще много, а чемпионат у нас сложный, матчи идут через день. Я вижу и знаю, что команда активно работает, просто такие вещи всегда требуют времени», – сказал член совета директоров СКА и бывший тренер сборной СССР Юрзинов.

СКА забил 11 голов в 6 матчах – меньше лишь у трех команд КХЛ. Клуб в межсезонье приобрел Грицюка, Толчинского, Лайпсика, Кадейкина, Гальченюка и Алистрова

🤷‍♂️ СКА падает все ниже и ниже: 10-е место, четвертое (!) поражение подряд, а Ротенберг уже думает о финише

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6 комментариев

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Ilya Ilya
А не устали лизать попу ротену?
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Вадим Абдуллин
Из 6 центров доступно лишь 5. Да и травма Николаева подкосила, в обойме остаются всего-лишь Маттсон и Иванов, не позавидуешь питерцам
+4
-1
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Matador
Не перестаю поражаться как великие игроки вылизывают задницу этому бездарному выскочке. Позор!
+3
0
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андрэ
главная травма - травма чвс мальчика Ромы
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Иван Петров
Уже настоящие тренеры ему оправдания придумывают. Сам не справляется. )))
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Александр Маслов
и так каждый год,половина команды пришла,половина ушла,короче перевалочный пункт.
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