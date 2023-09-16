Владимир Юрзинов: «На СКА свалились травмы. Команда находится на стадии становления, слаживания. Работы еще много, а чемпионат сложный, матчи через день»

Владимир Юрзинов высказался о серии СКА из четырех поражений подряд.

«В команде много новых игроков, сейчас стоит вопрос сыгрывания и постановки игры. Я бы отметил и силу соперников СКА, у всех слаженные коллективы, все выходят с особым настроем.

Таким будет весь чемпионат, легко никому не будет. Все команды здорово подготовлены, отлажены.

На СКА свалились травмы, это тоже трудный момент, который нужно преодолеть. Команда находится на стадии становления, слаживания, отработки важнейших компонентов, таких как большинство и меньшинство.

Работы еще много, а чемпионат у нас сложный, матчи идут через день. Я вижу и знаю, что команда активно работает, просто такие вещи всегда требуют времени», – сказал член совета директоров СКА и бывший тренер сборной СССР Юрзинов.

СКА забил 11 голов в 6 матчах – меньше лишь у трех команд КХЛ. Клуб в межсезонье приобрел Грицюка, Толчинского, Лайпсика, Кадейкина, Гальченюка и Алистрова

🤷‍♂️ СКА падает все ниже и ниже: 10-е место, четвертое (!) поражение подряд, а Ротенберг уже думает о финише