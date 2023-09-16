Константин Меньшиков: «СКА напоминает оркестр из хороших музыкантов, у которых отобрали ноты. Игры нет. Тренеру надо учиться, набираться опыта»

Теги Металлург Мг СКА Спартак КХЛ Динамо Роман Ротенберг Хоккей

Константин Меньшиков разочарован игрой СКА на старте сезона.

Вчера клуб проиграл «Динамо» (1:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это четвертое поражение подряд для питерцев.

– Не только я разочарован игрой СКА на старте сезона. Я разговариваю с ветеранами хоккея, судьями. Все разочарованы.

Игры нет. СКА напоминает оркестр из хороших музыкантов, у которых отобрали ноты.

Ну что же? Все кому не лень армейцев бьют. Тренеру надо учиться, набираться опыта. Нельзя сразу в дамки попасть, как шашках.

Ребята в СКА собрались играющие. Надо работать, уставать и не ради того, чтобы потеть, а чтобы играть в хоккей на хорошем уровне. Сейчас мастерства не видно.

– Что делать?

– Задача тренерского штаба сейчас – найти выходит из сложной ситуации. Помощники должны помочь Роману Ротенбергу. Хотя они все время молчат. Может, им права голоса не дают? Состав-то у СКА хороший, только игры нет. Надо садиться, думать, исправлять эти ошибки, – сказал бывший игрок СКА.

СКА забил 11 голов в 6 матчах – меньше лишь у трех команд КХЛ. Клуб в межсезонье приобрел Грицюка, Толчинского, Лайпсика, Кадейкина, Гальченюка и Алистрова

🤷‍♂️ СКА падает все ниже и ниже: 10-е место, четвертое (!) поражение подряд, а Ротенберг уже думает о финише

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12 комментариев

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Oleg Olegov
Интересно, что реально говорят о ротенберге в кулуарах хоккейного мира, что реально думают игроки, ветераны и тренеры? По любому же сами угарают с него и не уважают.
+16
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+16
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Запад-Восток
Хоть кто-то правду сказал.
+6
0
+6
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sd4fmwrvz8
Вы не понимаете это система,в конце сезона выстрелит как сказал создатель этой машины победителя
+5
0
+5
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madflava
Может, просто тренера надо назначить, вместо Ротенберга? Если он какой-то опыт хочет, пусть идет работать в ВХЛ, для начала. В СКА-Неву или около того. Хотя какой там с таким ЧCB, что даже нелепые отговорки про готовность команд (составы которых меняются кажде межсезонье чуть ли не капитально) пошли
+2
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Russ Ivan
А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь...
+1
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kutavlik
Ответ Oleg Olegov
Интересно, что реально говорят о ротенберге в кулуарах хоккейного мира, что реально думают игроки, ветераны и тренеры? По любому же сами угарают с него и не уважают.
А как может нормальный человек относиться к клоуну??? Вот у адекватных людей из хоккейной среды такое же отношение, я думаю!!!! Только вслух, понятное дело, никто не говорит, опять же по понятным причинам...Потому что у нас в стране - Демократия!!!! Именно с большой буквы!!!!
+2
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Огюст
Шашка то же не просто проходит в дамки ,для Этого ,что бы её провести , игроку ум нужен комбинационный и аналитический и классный тренер !
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Кирилл.С-Пб
Сам себя не уволишь... Беда...
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Sever12
серьёзно, а вот ФХР считает его самым опытным раз ему доверили сборную страны тренировать....
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oberkorn
Ещё пара поражений и ротенберг разгонит всех своих помощников, и наберёт новых. Вот такая вот, многоходовочка.
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Джон Псина
Ответ sd4fmwrvz8
Вы не понимаете это система,в конце сезона выстрелит как сказал создатель этой машины победителя
Только он не уточнил в конце какого именно по счету сезона
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Bokoffsky
Ответ Oleg Olegov
Интересно, что реально говорят о ротенберге в кулуарах хоккейного мира, что реально думают игроки, ветераны и тренеры? По любому же сами угарают с него и не уважают.
Да я до сих пор не понимаю, как Зубов согласился участвовать в этом цирке??? Неужели денег не хватает после карьеры?
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