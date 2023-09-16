Константин Меньшиков: «СКА напоминает оркестр из хороших музыкантов, у которых отобрали ноты. Игры нет. Тренеру надо учиться, набираться опыта»

Константин Меньшиков разочарован игрой СКА на старте сезона.

Вчера клуб проиграл « » (1:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это четвертое поражение подряд для питерцев.

– Не только я разочарован игрой СКА на старте сезона. Я разговариваю с ветеранами хоккея, судьями. Все разочарованы.

Игры нет. СКА напоминает оркестр из хороших музыкантов, у которых отобрали ноты.

Ну что же? Все кому не лень армейцев бьют. Тренеру надо учиться, набираться опыта. Нельзя сразу в дамки попасть, как шашках.

Ребята в СКА собрались играющие. Надо работать, уставать и не ради того, чтобы потеть, а чтобы играть в хоккей на хорошем уровне. Сейчас мастерства не видно.

– Что делать?

– Задача тренерского штаба сейчас – найти выходит из сложной ситуации. Помощники должны помочь . Хотя они все время молчат. Может, им права голоса не дают? Состав-то у СКА хороший, только игры нет. Надо садиться, думать, исправлять эти ошибки, – сказал бывший игрок СКА.

СКА забил 11 голов в 6 матчах – меньше лишь у трех команд КХЛ. Клуб в межсезонье приобрел Грицюка, Толчинского, Лайпсика, Кадейкина, Гальченюка и Алистрова

🤷‍♂️ СКА падает все ниже и ниже: 10-е место, четвертое (!) поражение подряд, а Ротенберг уже думает о финише