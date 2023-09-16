Плющев о 4 поражениях СКА подряд: «Катастрофы нет, но выводы делать надо. Не вижу стройной игры. Есть проблемы с организацией, большинством»

Владимир Плющев поделился мнением об игре СКА на старте сезона.

Вчера СКА проиграл «Динамо» (1:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это четвертое поражение подряд для питерцев.

«Здесь вопрос не в количестве поражений, я не вижу стройной игры в этих матчах. Желания очень много, ребята отдаются полностью, но с организацией есть проблемы.

Есть проблемы с игрой в большинстве. Были матчи, когда команда имела такое преимущество, но в большинстве случаев его не использовала, а это острое оружие. Если соперник нарушает правила, а ты его не наказываешь, значит, он начинает не то чтобы наглеть, но верить в свои силы, что может и в меньшинстве играть.

Катастрофы никакой нет, но выводы делать надо. Не было видно, что после первых двух игр в этом направлении что-то было сделано. Эмоции, характер, призыв отдать все до последней капли крови. Но это хоккей, там еще есть тактика, стратегия.

Я всегда косо смотрел на статистику. Некоторые даже набирают команды по статистике – открывают компьютер и смотрят показатели, но надо и игрока видеть, чувствовать его, знать, как его использовать, в каких сочетаниях, а голая статистика для тех, кто ведет историю клубов, команд и игроков», – сказал бывший главный тренер сборной России Плющев.

СКА забил 11 голов в 6 матчах – меньше лишь у трех команд КХЛ. Клуб в межсезонье приобрел Грицюка, Толчинского, Лайпсика, Кадейкина, Гальченюка и Алистрова

🤷‍♂️ СКА падает все ниже и ниже: 10-е место, четвертое (!) поражение подряд, а Ротенберг уже думает о финише