Плющев о 4 поражениях СКА подряд: «Катастрофы нет, но выводы делать надо. Не вижу стройной игры. Есть проблемы с организацией, большинством»

Теги СКА Владимир Плющев КХЛ Матч ТВ Хоккей

Владимир Плющев поделился мнением об игре СКА на старте сезона.

Вчера СКА проиграл «Динамо» (1:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это четвертое поражение подряд для питерцев.

«Здесь вопрос не в количестве поражений, я не вижу стройной игры в этих матчах. Желания очень много, ребята отдаются полностью, но с организацией есть проблемы.

Есть проблемы с игрой в большинстве. Были матчи, когда команда имела такое преимущество, но в большинстве случаев его не использовала, а это острое оружие. Если соперник нарушает правила, а ты его не наказываешь, значит, он начинает не то чтобы наглеть, но верить в свои силы, что может и в меньшинстве играть.

Катастрофы никакой нет, но выводы делать надо. Не было видно, что после первых двух игр в этом направлении что-то было сделано. Эмоции, характер, призыв отдать все до последней капли крови. Но это хоккей, там еще есть тактика, стратегия.

Я всегда косо смотрел на статистику. Некоторые даже набирают команды по статистике – открывают компьютер и смотрят показатели, но надо и игрока видеть, чувствовать его, знать, как его использовать, в каких сочетаниях, а голая статистика для тех, кто ведет историю клубов, команд и игроков», – сказал бывший главный тренер сборной России Плющев.

СКА забил 11 голов в 6 матчах – меньше лишь у трех команд КХЛ. Клуб в межсезонье приобрел Грицюка, Толчинского, Лайпсика, Кадейкина, Гальченюка и Алистрова

🤷‍♂️ СКА падает все ниже и ниже: 10-е место, четвертое (!) поражение подряд, а Ротенберг уже думает о финише

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5 комментариев

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Melnikov1968
Все носятся с этим СКА, как курица с яйцом. Это какой-то уникальный клуб, чтобы обсуждать каждое его поражение? Обычный клуб, которым управляет дилетант, возомнивший себя тренером.
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Персональные данные Номер 67327384
Лижите, лижите. Желтой воды в глаза побольше - один xpен роса
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sd4fmwrvz8
Все так и должно быть все нормально , ска там где они всегда были,вся страна довольна категория болельщиков точно 👏👏👏
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Ноябрьский Набат
Пора Йозе одевать все перстни на одну руку, у него как раз их 6.
И как в "Мстителях" щёлкнуть пальцами...
Чтоб он исчез😂
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Ковид 07.10.52
Ха-ха...сейчас бы другой тренер получил бы четыре плюхи подряд, вопил бы во всю, что пора снимать...а здесь нельзя....может лишить пайка...
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