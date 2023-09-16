Давыдов о СКА: «Команда пока сырая, новые лидеры еще не нашли роли. Толчинский, Гальченюк, Кадейкин, Грицюк, Лайпсик только раскачиваются»

Теги Ак Барс ЦСКА СКА Виталий Давыдов Владимир Юрзинов КХЛ Александр Кадейкин Алекс Гальченюк Сергей Толчинский Брендан Лайпсик Арсений Грицюк Хоккей

Виталий Давыдов высказался об игре ЦСКА и СКА на старте сезона.

– С кем в эти два дня «Динамо» было тяжелее – с ЦСКА или со СКА?

– Оба соперника – очень мощные. Но оба сейчас попали в небольшую ямку, отсюда поражения. 

Тем не менее списывать эти команды ни в коем случае нельзя. Они напоминают мне прошлогодний «Ак Барс», который тоже долго раскочегаривался, а потом преобразился и остановился в миллиметрах от выигрыша Кубка Гагарина.

– В чем причины армейских ямок?

– ЦСКА, мне показалось, полностью еще не отошел от победы в плей-офф, в эмоциональном плане команда пока только просыпается.

У Санкт-Петербурга другая проблема – команда пока сырая, новые лидеры еще не нашли свои роли. Толчинский, Гальченюк, Кадейкин, Грицюк, Лайпсик только раскачиваются.

Потенциал у СКА очень мощный, но нужна сыгранность. Когда она придет, то появится и игровая наглость, и уверенность. Пока их нет.

– В «Динамо» вы много лет работали с Владимиром Юрзиновым-старшим. Как оцените то, что перед встречей с «Динамо» он в роли консультанта СКА выходил на лед и помогал проводить тренировки?

– Сильный ход, интересный. У Юрзинова огромный опыт, очень хорошо, что он востребован. Рано или поздно в СКА это даст результат, у меня нет никаких сомнений, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Давыдов

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
ну да, у всех остальных то вообще составы не поменялись
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий