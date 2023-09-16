Давыдов о СКА: «Команда пока сырая, новые лидеры еще не нашли роли. Толчинский, Гальченюк, Кадейкин, Грицюк, Лайпсик только раскачиваются»

Виталий Давыдов высказался об игре ЦСКА и СКА на старте сезона.

– С кем в эти два дня «Динамо» было тяжелее – с или со СКА?

– Оба соперника – очень мощные. Но оба сейчас попали в небольшую ямку, отсюда поражения.

Тем не менее списывать эти команды ни в коем случае нельзя. Они напоминают мне прошлогодний « », который тоже долго раскочегаривался, а потом преобразился и остановился в миллиметрах от выигрыша Кубка Гагарина.

– В чем причины армейских ямок?

– ЦСКА, мне показалось, полностью еще не отошел от победы в плей-офф, в эмоциональном плане команда пока только просыпается.

У Санкт-Петербурга другая проблема – команда пока сырая, новые лидеры еще не нашли свои роли. Толчинский, , , , Лайпсик только раскачиваются.

Потенциал у СКА очень мощный, но нужна сыгранность. Когда она придет, то появится и игровая наглость, и уверенность. Пока их нет.

– В «Динамо» вы много лет работали с Владимиром Юрзиновым-старшим. Как оцените то, что перед встречей с «Динамо» он в роли консультанта СКА выходил на лед и помогал проводить тренировки?

– Сильный ход, интересный. У Юрзинова огромный опыт, очень хорошо, что он востребован. Рано или поздно в СКА это даст результат, у меня нет никаких сомнений, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Давыдов.