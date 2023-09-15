СКА забил 11 голов в 6 матчах – меньше лишь у трех команд КХЛ. Клуб в межсезонье приобрел Грицюка, Толчинского, Лайпсика, Кадейкина, Гальченюка и Алистрова

СКА забил 11 голов в 6 матчах КХЛ – меньше только у трех команд.

Команда Романа Ротенберга проиграла московскому « » (1:3) в игре Фонбет чемпионата .

СКА забил лишь один гол в двух домашних матчах. Ранее команда не забила и уступила «Спартаку» (0:3) на домашней площадке.

В 6 матчах этого сезона СКА отличился 11 раз. Меньше шайб в лиге только у трех команд – «Локомотива» (10), «Барыса» (10) и « » (10).

При этом « » и « » сыграли на матч меньше, чем СКА.

В прошедшее межсезонье СКА подписал таких форвардов, как Сергей Толчинский, Арсений Грицюк, Алекс Гальченюк, Брендан Лайпсик, Владимир Алистров и Александр Кадейкин.