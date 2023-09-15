СКА забил 11 голов в 6 матчах – меньше лишь у трех команд КХЛ. Клуб в межсезонье приобрел Грицюка, Толчинского, Лайпсика, Кадейкина, Гальченюка и Алистрова

Теги Локомотив СКА Витязь КХЛ Барыс Динамо Александр Кадейкин Алекс Гальченюк Роман Ротенберг Сергей Толчинский Брендан Лайпсик Владимир Алистров Арсений Грицюк Хоккей

СКА забил 11 голов в 6 матчах КХЛ – меньше только у трех команд.

Команда Романа Ротенберга проиграла московскому «Динамо» (1:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

СКА забил лишь один гол в двух домашних матчах. Ранее команда не забила и уступила «Спартаку» (0:3) на домашней площадке.

В 6 матчах этого сезона СКА отличился 11 раз. Меньше шайб в лиге только у трех команд – «Локомотива» (10), «Барыса» (10) и «Витязя» (10).

При этом «Локомотив» и «Барыс» сыграли на матч меньше, чем СКА.

В прошедшее межсезонье СКА подписал таких форвардов, как Сергей Толчинский, Арсений Грицюк, Алекс Гальченюк, Брендан Лайпсик, Владимир Алистров и Александр Кадейкин.

18 комментариев

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Dinara V
Взять Кадейкина и отдать Гусева , Яшкина и Жафярова - это высокий полёт мысли .
+11
0
+11
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Дмитрий9779
И выгнал Гусева,Волкова,Яшкина,Мичкова,Жафярова...
+6
0
+6
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Евгений Исаев
Йозе - пЛОХ))))
+4
0
+4
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tommy_hell_trigger
Ответ Dinara V
Взять Кадейкина и отдать Гусева , Яшкина и Жафярова - это высокий полёт мысли .
Умные мысли преследовали Йозе, но он был быстрее
+4
0
+4
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личные рекорды это не хоккей
это слесарь - интеллигент из 12 стульев, взялся учить профессионалов тому чего не знает и не умеет, представляете что они о нем думают, с какими мыслями выходят на игру
+3
0
+3
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Кирилл.С-Пб
Вротенберг мне ноги... Такого даже в нулевых не было...
+2
0
+2
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1319pro
Система в действии😈😂😂
+2
0
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oberkorn
Вот она, система в действии.
+1
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Strannix
Ахахахахаха
+1
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Леша Редиско
Скоро у команды появится главный тренер. Как ни крути, без главного тренера не бывает команды.
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ilya_87
А система-то работает
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AERN
Набрал хоккеистов, они вроде и не были игроками первых звеньев и небыли тащерами. Так и сейчас у СКА нет первого звена, только Никишин который давно перерос КХЛ.
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pizzatcarizza
Ответ личные рекорды это не хоккей
Печальнее всего что такой мощнейший тренерский штаб , который из дров может команду сделать , просто молча стоят за жирное жалование и наблюдают за экспериментами стратега
Им все же не дрова тренироваться привозят. Платежка у клуба в числе первых по величине)
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личные рекорды это не хоккей
Ответ pizzatcarizza
Им все же не дрова тренироваться привозят. Платежка у клуба в числе первых по величине)
о чем и речь, трое зрячих а пазл слепой складывает
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pizzatcarizza
Ответ личные рекорды это не хоккей
о чем и речь, трое зрячих а пазл слепой складывает
Мистика питерская)
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личные рекорды это не хоккей
Ответ pizzatcarizza
Мистика питерская)
или погода
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