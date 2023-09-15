СКА забил 11 голов в 6 матчах – меньше лишь у трех команд КХЛ. Клуб в межсезонье приобрел Грицюка, Толчинского, Лайпсика, Кадейкина, Гальченюка и Алистрова
СКА забил 11 голов в 6 матчах КХЛ – меньше только у трех команд.
Команда Романа Ротенберга проиграла московскому «Динамо» (1:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
СКА забил лишь один гол в двух домашних матчах. Ранее команда не забила и уступила «Спартаку» (0:3) на домашней площадке.
В 6 матчах этого сезона СКА отличился 11 раз. Меньше шайб в лиге только у трех команд – «Локомотива» (10), «Барыса» (10) и «Витязя» (10).
При этом «Локомотив» и «Барыс» сыграли на матч меньше, чем СКА.
В прошедшее межсезонье СКА подписал таких форвардов, как Сергей Толчинский, Арсений Грицюк, Алекс Гальченюк, Брендан Лайпсик, Владимир Алистров и Александр Кадейкин.
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