Дементьев о 4 поражениях СКА подряд: «Создание клуба-победителя – непростой процесс. Команда еще притирается, много игроков поменяли в межсезонье»

Теги СКА КХЛ Алексей Дементьев Хоккей

Алексей Дементьев высказался о серии СКА из четырех поражений подряд.

«Самая главная причина неудачной серии СКА заключается в том, что команда сейчас еще притирается. Очень много игроков поменяли в межсезонье. Новые игроки равно новые связки. Думаю, что все проблемы связаны с этим.

Но в целом СКА – достаточно сильный коллектив. Просто у каждой команды бывают периоды, независимо от того, лидер к ним перешел или нет, когда происходят длинные серии поражений или побед, так что данная ситуация не выбивается из общей погрешности.

Для того, чтобы что-то говорить об ошибках тренерского штаба, необходимо находиться внутри этой кухни, понимать, какие установки они дают, какие задачи ставят, какой объем подготовки необходим.

Создание команды-победителя – это непростой процесс. Игроки должны стать ближе не только на льду, но и в быту, а этот процесс сейчас и происходит в СКА.

Многие говорят, что после ужесточения правил стало много удалений, но я бы так не сказал. У команды СКА были оправданные штрафы, но в большинстве это были случайности и результат плохих привычек игроков, что прощалось в прошлом сезоне», – сказал хоккейный агент Дементьев.

СКА забил 11 голов в 6 матчах – меньше лишь у трех команд КХЛ. Клуб в межсезонье приобрел Грицюка, Толчинского, Лайпсика, Кадейкина, Гальченюка и Алистрова

🤷‍♂️ СКА падает все ниже и ниже: 10-е место, четвертое (!) поражение подряд, а Ротенберг уже думает о финише

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Амфитрион
Да-да, непростой. Гребем всех кто на бумаге получше (как в симуляторе, чо там), забиваем на потолок, раздаем паспорта иностранцам, добавляем в эту мешанину побольше Ротенберга. Рецепт команды-победителя готов.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mechel**
Все как по команде дружно стали оправдывать кучерявого финского бездаря
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
HockeyMan
Тогда скажите мне, а для чего руководство каждый год меняет по 70% состава?
Причем убирая из команды в основном лидеров.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Костя Кот
они это и в конце сезона будут говорить, слово в слово
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алар
Но ведь когда-то компания жополизов должна прозреть?!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sd4fmwrvz8
Да все нормально так и продолжайте👏страна рада,система классная всех устраивает,лично мне по кайфу видеть ска там где их место и где они всегда были 👌
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерий Береснев
Как же он всех нагнул....Аплодисменты!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Miknik
Ротенбергу понравился рецепт прошлогоднего АК Барса, там правда тренера поменяли)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
icey_punk
Интересное мнение. Хотелось бы Назарова еще послушать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий