Дементьев о 4 поражениях СКА подряд: «Создание клуба-победителя – непростой процесс. Команда еще притирается, много игроков поменяли в межсезонье»

Алексей Дементьев высказался о серии СКА из четырех поражений подряд.

«Самая главная причина неудачной серии СКА заключается в том, что команда сейчас еще притирается. Очень много игроков поменяли в межсезонье. Новые игроки равно новые связки. Думаю, что все проблемы связаны с этим.

Но в целом СКА – достаточно сильный коллектив. Просто у каждой команды бывают периоды, независимо от того, лидер к ним перешел или нет, когда происходят длинные серии поражений или побед, так что данная ситуация не выбивается из общей погрешности.

Для того, чтобы что-то говорить об ошибках тренерского штаба, необходимо находиться внутри этой кухни, понимать, какие установки они дают, какие задачи ставят, какой объем подготовки необходим.

Создание команды-победителя – это непростой процесс. Игроки должны стать ближе не только на льду, но и в быту, а этот процесс сейчас и происходит в СКА.

Многие говорят, что после ужесточения правил стало много удалений, но я бы так не сказал. У команды СКА были оправданные штрафы, но в большинстве это были случайности и результат плохих привычек игроков, что прощалось в прошлом сезоне», – сказал хоккейный агент .

СКА забил 11 голов в 6 матчах – меньше лишь у трех команд КХЛ. Клуб в межсезонье приобрел Грицюка, Толчинского, Лайпсика, Кадейкина, Гальченюка и Алистрова

🤷‍♂️ СКА падает все ниже и ниже: 10-е место, четвертое (!) поражение подряд, а Ротенберг уже думает о финише