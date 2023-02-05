Директор «Автомобилиста»: «Дацюк участвует в подготовке игроков нашей системы. Трудится, познает для себя новую ипостась»

работает с молодыми игроками « ».

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли выступал за «Автомобилист» с 2019 по 2021 год.

«Павел участвует в подготовке игроков нашей системы. Он и на летних сборах находился с командой, пытался ввести интересные нововведения.

Ему было сразу сказано, мол, определи, что тебе интересно, и мы будем стараться помогать. Он трудится, познает для себя новую ипостась, а там дальше жизнь покажет».

Он очень большое внимание уделяет практически каждому аспекту работы с молодежной командой, с его участием проходят все моменты, когда он в городе», – сказал директор клуба из Екатеринбурга Максим Рябков.