Третьяк и Дацюк заложили камень на месте строительства второй очереди «Дацюк-Арены»

В основание будущей второй очереди «Дацюк-Арены» в Екатеринбурге заложили камень.

Это сделали президент ФХР Владислав Третьяк и олимпийский чемпион .

В торжественном мероприятии также приняли участие полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Свердловской области .

Губернатор сообщил, что в комплексе смогут заниматься спортом более 2,7 тысяч детей. Здание будет построено на грант 100 млн рублей, который команда «СВ Металл» выиграла в Ночной хоккейной лиге и передала Екатеринбургу.

Проект нового объекта будет подготовлен до конца 2022 года. В первом квартале 2023 года планируется начать его строительство.

Общая площадь здания – 8,5 тысяч квадратных метров. Ледовое поле разместится на втором этаже, также предусмотрена возможность проживания спортсменов во время соревнований. Общежитие рассчитано на 120 человек.

Первая очередь «Дацюк-Арены» была открыта в 2016 году. Строительство было выполнено за счет бюджетных средств и президентского гранта, который был получен в результате победы команды «Неоплан» в 2014 году в турнире Ночной хоккейной лиги.