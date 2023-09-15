Кожевников против Fan ID в хоккее: «Мы убьем посещаемость, посмотрите на футбол. На КХЛ ходят семьями, нет никакого мата»

Александр Кожевников выступил против введения Fan ID в хоккее.

«Во-первых, мы убьем посещаемость. Посмотрите на футбол, насколько меньше людей стало ходить туда после ведения этой системы.

Во-вторых, на хоккее люди ведут себя гораздо лучше, чем на футболе – нет никакого мата и прочих вещей, которые даже взрослым мужикам на трибунах не очень-то нравятся. На КХЛ ходят семьями.

Вот 10 лет назад в хоккее тоже была далеко не лучшая ситуация – тогда можно было говорить о введении чего-то подобного, но точно не сейчас», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Fan ID (паспорт болельщика) необходим для посещения всех матчей чемпионата России по футболу с 1 декабря 2022 года. После введения системы посещаемость игр Мир РПЛ снизилась.

Президент КХЛ о Fan ID в хоккее: «Это есть в футболе, у нас публика совсем другая, привлекаем молодежь и семьи. Эксцессов нет»

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