Кожевников против Fan ID в хоккее: «Мы убьем посещаемость, посмотрите на футбол. На КХЛ ходят семьями, нет никакого мата»

Теги болельщики премьер-лига Россия болельщики КХЛ Александр Кожевников Fan ID Хоккей

Александр Кожевников выступил против введения Fan ID в хоккее.

«Во-первых, мы убьем посещаемость. Посмотрите на футбол, насколько меньше людей стало ходить туда после ведения этой системы.

Во-вторых, на хоккее люди ведут себя гораздо лучше, чем на футболе – нет никакого мата и прочих вещей, которые даже взрослым мужикам на трибунах не очень-то нравятся. На КХЛ ходят семьями.

Вот 10 лет назад в хоккее тоже была далеко не лучшая ситуация – тогда можно было говорить о введении чего-то подобного, но точно не сейчас», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Fan ID (паспорт болельщика) необходим для посещения всех матчей чемпионата России по футболу с 1 декабря 2022 года. После введения системы посещаемость игр Мир РПЛ снизилась.

Президент КХЛ о Fan ID в хоккее: «Это есть в футболе, у нас публика совсем другая, привлекаем молодежь и семьи. Эксцессов нет»

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7 комментариев

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rarog
На футбол то раньше собирали как на бой, родители прощались с детьми, ага, если вернулся-так уж в крови по уши
+12
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+12
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Антиглор17
Спорт не для зрителей, спорт для чиновников (с)
+6
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ЧакЧак
мат есть везде !
+3
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цэсемьэр
а я с тёплом вспоминаю времена, когда можно было устроить перекличку забористых матерных кричалок с фан-сектором команды соперника, громогласно высказать мнение о сексуальной ориентации судьи и всем стадионом предложить осуществить орогенитальный контакт, хей-хей😆
+2
0
+2
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Mikl_5555
этот чуланный эксперт вездесущ..
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SerZ
уволен 2 недели назад?
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Александр Степанов
Ответ rarog
На футбол то раньше собирали как на бой, родители прощались с детьми, ага, если вернулся-так уж в крови по уши
С мясом или на мяче, как говорится
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