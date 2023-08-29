Вице‑президент КХЛ о Fan ID в хоккее: «Нет опасений, что могут ввести. У нас другой контингент – нет мата, семейная аудитория. В футболе какие-то предпосылки были, наверное»

Теги болельщики премьер-лига Россия болельщики КХЛ Министерство спорта России Сергей Доброхвалов Fan ID Хоккей

Вице‑президент КХЛ по маркетингу считает, что Fan ID в хоккее не нужен.

«Мы не проводили исследования на тему того, было ли какое-то перетекание болельщиков из футбола к нам на фоне введения Fan ID. Утверждать мы этого не можем. У нас нет опасений, что могут ввести Fan ID в хоккее.

Мы обсуждали этот вопрос и с Министерством спорта. На хоккее совершенно другой контингент: у нас нет мата, у нас семейная аудитория, до 20-ти процентов болельщиков – это дети, которые приходят вместе с родителями.

На некоторых аренах количество женщин-посетителей достигает 50% – то есть половина аудитории женская. Нам действительно удалось сместить нашу аудиторию в эту сторону. У нас опасений относительно Fan ID в хоккее нет.

Насколько справедливо, что футбол пострадал, а остальные виды спорта нет? Наверное, были какие-то предпосылки для того, чтобы ввести Fan ID в футбол», – сказал Сергей Доброхвалов.

Fan ID или паспорт болельщика необходим для посещения всех матчей чемпионата России по футболу с 1 декабря 2022 года. После введения системы посещаемость игр Мир РПЛ снизилась.

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26 комментариев

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CaSpeR-13
Так фан айди оказывается ввели для борьбы с матом???
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Togliattinec
Долго эти полоумные будут мат приводить в качестве аргумента ввода FAN ID?)
Конечно, на хоккей ходит святая аудитория, которая не матерится, ни разу не рабочий класс в каком-нибудь Магнитогорске или Челябинске
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Осоавиахим
Ответ Петроград
А как фанайди защищает от мата???
Никак. Наоборот, одно только его упоминание провоцирует на мат.
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Олег910
Говорят, фан айди вводится для безопасности. Это что получается, вице-президент КХЛ против безопасности на хоккее? А нет ли в его словах признаков терроризма и экстремизма? Надо бы проверить соответствующим органам этого шатателя лодки.
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Александр Рыбаков
Ответ Togliattinec
Долго эти полоумные будут мат приводить в качестве аргумента ввода FAN ID?) Конечно, на хоккей ходит святая аудитория, которая не матерится, ни разу не рабочий класс в каком-нибудь Магнитогорске или Челябинске
этот менагер на дешёвых секторах никогда не сидел. нет с него спросу
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Петроград
А как фанайди защищает от мата???
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fussballer
Правильно! Правильно, ....!
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Владимир Самсонов
Ответ Александр Рыбаков
этот менагер на дешёвых секторах никогда не сидел. нет с него спросу
Ну руководители у нас материться не хуже рабочих.
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SGS55
Ты хоккей смотришь с бананами в ушах???
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shishovv
Вот примерно такие же теплые этот закон принимали🤡
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Камбоджа Иванов
Ну, в хоккее Граната по голове не били, в Шанина петарду не кидали, стадион в Туле не разносили, и т.д.
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Pucheslav
Ответ CaSpeR-13
Так фан айди оказывается ввели для борьбы с матом???
Тогда походу скоро забанят игроков и тренерские скамейки
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Константин Эсперов
Нет опасений ? Значит фан ид опасен ?
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Константин Эсперов
Я думаю ,что любой законопослушный Президент своей спортивной федерации должен просить МВД ввести Fan ID , чтобы доказать свою добропорядочность перед законом . "кек"
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SGS55
Единственная предпосылка была... То, что "стартап" разогнали на халявные средства... Дальше нашлась куча желающих поживиться.
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samarskij-kuzmich
Так говорит, как будто в футболе кто-то спрашивал мнение руководителей РФС, РПЛ, клубов и болельщиков. Чистейшее лобби от силовиков с полным наплевательством на остальных и циничным трёпом про "безопасность". Если захотят, то и в хоккее введут и спрашивать никого не будут.
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Вячеслав Котов
нет мата сейчас будет
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Schiaff1no
Так получается наоборот нужно вводить! А то сквернословы с футбольных стадионов проберутся на ледовые арены и пиши пропало, нарушат фауну
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Александр Рыбаков
Ответ Владимир Самсонов
Ну руководители у нас материться не хуже рабочих.
этот чувак не из таких. ему кресло под задницу посталено, он сидит ровно.
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Артем Гладских
Ответ CaSpeR-13
Так фан айди оказывается ввели для борьбы с матом???
интересный вопрос)))
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Вячеслав Котов
Ответ Константин Эсперов
Нет опасений ? Значит фан ид опасен ?
зараза ещё та
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