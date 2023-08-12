Фетисов о внедрении Fan ID в хоккее: «Это не ко мне. Но в наше время возможно все! Я не хожу на футбол и хоккей, к сожалению»

Теги болельщики Вячеслав Фетисов премьер-лига Россия болельщики Государственная дума КХЛ Политика Fan ID Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о возможном введении Fan ID в хоккее.

Сегодня министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил, что система Fan ID в ближайшем будущем может появиться не только в футболе и в других видах спорта.

«Вопрос внедрения системы Fan ID в хоккее – не ко мне. Но в наше время возможно все!

К сожалению, я не хожу ни на футбол, ни на хоккей. Поэтому не могу сказать. Спрашивайте у людей», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы. 

Президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID в декабре 2021-го. В силу он вступил 1 июня 2022-го.

С лета 2022-го оформление Fan ID требовалось для похода на матчи Мир РПЛ в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи. С 1 января 2023-го действие закона распространили на все остальные стадионы команд РПЛ.

На данный момент оформлять Fan ID для похода на матчи Фонбет Кубка России (за исключением суперфинала) и Olimpbet Суперкубка России не требуется. Сообщалось, что систему могут внедрить для посещения матчей Пути РПЛ Кубка России.

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11 комментариев

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Николай Корягин
«Че у меня спрашиваете, я всего лишь депутат. На какую кнопку скажут нажимать, на ту и жму. А все остальное у людей спрашивайте» — сказал Фетисов
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Ena Therapy
Славик ,а тогда зачем вы там нужны вообще , если все вопросы не к вам ? Это риторический вопрос , как скажут , так нужную кнопку "ручные" и нажмут .
+3
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Безумный Макс
ясно...уже запустили видимо процесс)
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JENNINGS
Футбол убили, дайте хоть на хоккей походить!
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Aleksey Yashin
"Спрашивайте у людей"

Я же простой депутат, я не при чём
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ JENNINGS
Футбол убили, дайте хоть на хоккей походить!
Ироды
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Геннадий Тимченко
Ответ Николай Корягин
«Че у меня спрашиваете, я всего лишь депутат. На какую кнопку скажут нажимать, на ту и жму. А все остальное у людей спрашивайте» — сказал Фетисов
но если я опять проголосую "ЗА", знайте - я был категорически против❗❗❗добавил депутат ГД
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Александр Зубков
Спрашивайте у людей)
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Игорь Новиков
Правильно. Депутат же не должен быть в курсе таких мелочей)
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Заборостроитель
Он "за" проголосует в трех чтениях
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Murkin Monksik
Времени ходить на футбол и хоккей нету ,ведь надо 24/7 полировать 5 точку царя)))))
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