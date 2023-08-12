Фетисов о внедрении Fan ID в хоккее: «Это не ко мне. Но в наше время возможно все! Я не хожу на футбол и хоккей, к сожалению»
Вячеслав Фетисов высказался о возможном введении Fan ID в хоккее.
Сегодня министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил, что система Fan ID в ближайшем будущем может появиться не только в футболе и в других видах спорта.
«Вопрос внедрения системы Fan ID в хоккее – не ко мне. Но в наше время возможно все!
К сожалению, я не хожу ни на футбол, ни на хоккей. Поэтому не могу сказать. Спрашивайте у людей», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы.
Президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID в декабре 2021-го. В силу он вступил 1 июня 2022-го.
С лета 2022-го оформление Fan ID требовалось для похода на матчи Мир РПЛ в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи. С 1 января 2023-го действие закона распространили на все остальные стадионы команд РПЛ.
На данный момент оформлять Fan ID для похода на матчи Фонбет Кубка России (за исключением суперфинала) и Olimpbet Суперкубка России не требуется. Сообщалось, что систему могут внедрить для посещения матчей Пути РПЛ Кубка России.
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Я же простой депутат, я не при чём