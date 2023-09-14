Президент КХЛ против Fan ID в хоккее: «Это есть в футболе, у нас публика совсем другая, привлекаем молодежь и семьи. Эксцессов нет»

Теги болельщики Алексей Морозов премьер-лига Россия болельщики КХЛ Чемпионат.com Fan ID Хоккей

Президент КХЛ Алексей Морозов не считает нужным вводить Fan ID в хоккее.

«Опять же, это все разговоры. Возможно, что это рассматривается в разных видах спорта, но сейчас действует только в футболе.

Мы встречались с Минспортом по этому поводу, у нас публика совсем другая. У нас все направлено на привлечение молодой аудитории и семей на хоккей, делать семейные праздники. У нас другая ситуация, есть стратегия.

Мы докладывали о том, что это колоссальные затраты на наши клубы, многие клубы вообще не являются собственниками дворцов. Мы готовы к диалогу, но на данный момент вы видите, что аудитория прибавляется, люди идут на хоккей.

Службы отлаженно работают, было по два семинара по безопасности со службами всех клубов. Мы прекрасно справляемся, у нас нет эксцессов для того, чтобы ужесточать охрану болельщиков на трибунах», – сказал Морозов

Fan ID необходим для посещения всех матчей чемпионата России по футболу с 1 декабря 2022 года. После введения системы посещаемость игр Мир РПЛ снизилась.

Матыцин допустил введение Fan ID в хоккее: «Теоретически это возможно. Хотя решение должно и будет приниматься с учетом интересов ФХР и КХЛ»

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34 комментария

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creat1ve
но ведь фанайди для безопасности как раз, если на хоккей ходят семьи с детьми — то фанайди нужен обязательно
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Мартинелли
Обязательно надо вводить, террористы и преступники после ввода фан-уйди в футболе скоро переключатся на хоккей
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Антимосковский
я слышал, что в хоккее нормальным явлением является драка на льду, а зрители это только одобряют и считают достоинством спорта, чем не повод ввести фан айди для этих жесткарей, желательно и для хоккеистов, негоже семьям с детьми ужасаться от ультранасилия
+38
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schwein
Эксцессов нет? Будут.
Фанаты там внезапно файер шоу устроят, камеры внезапно сами собой отключатся.
Сложно что ли?
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Oleg Olegov
Ваша главная публика не молодежь и семьи, а Старый одинокий дед. Как он скажет, так и будет. Скажет нужен Фан АйДи, значит будет.
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MikhaL
То есть один и тот же фанат (на выбор Спартака/ЦСКА/Динамо), в субботу ходивший на футбол, за ночь так облагораживается, что в воскресенье на хоккейном матче становиться принципиально иной публикой?
И в субботу пропуск ему нужен, а в воскресенье можно без него?
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Spartakus1984
Не,не,нееее,если вводить то везде и на хоккее тоже.Иначе это дискриминация.
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ЦСКА1960
По его словам, все эксцессы устраивают пожилые холостяки?
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Mbest77
Ответ creat1ve
но ведь фанайди для безопасности как раз, если на хоккей ходят семьи с детьми — то фанайди нужен обязательно
Дети с детства должны быть готовы к суровой действительности )
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zhuk1996
Ответ JENNINGS
Не подкидывай им идею! p.s хоть хоккей уберегите от этого зла!
да колхозную лигу не жалко
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JENNINGS
Ответ creat1ve
но ведь фанайди для безопасности как раз, если на хоккей ходят семьи с детьми — то фанайди нужен обязательно
Не подкидывай им идею!
p.s хоть хоккей уберегите от этого зла!
+5
-3
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Overkiller
В футболе нужен фануйди для привлечения молодёжи и семей. В хоккее не нужен фануйди для привлечения молодёжи и семей. Яснопонятно)
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Greenwhite
Ответ schwein
Эксцессов нет? Будут. Фанаты там внезапно файер шоу устроят, камеры внезапно сами собой отключатся. Сложно что ли?
Кстати, да. Нигде не видел никаких результатов расследования того инцидента на матче ЦСКА с выключенными камерами.
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schwein
Ответ Greenwhite
Кстати, да. Нигде не видел никаких результатов расследования того инцидента на матче ЦСКА с выключенными камерами.
Дело сделано, дальше процесс спущен на тормозах.
И главное к конюшне ни одного вопроса.
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Кот под ногами майора
Сделайте уже фан-айди на хоккее, если это вернёт в буфеты сосиски на матчи со СКА
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Bartez1986
у вас несчастные случаи на стройке были? теперь будут
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Черный Дворник
Фигасе, сплошной мордобой для женщин идетей????
Он на хоккей то был?
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Валентин и ыч
А как же безопасность?!
Надо ультрас пару раз на хоккейные матчи сходить, потом на ЛА, потом на фигурку, чтобы протестировать систему.
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Дмитрий Осипов
не было? будут.. пошли, студент.
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ТТД Бубнова
Ответ Антимосковский
я слышал, что в хоккее нормальным явлением является драка на льду, а зрители это только одобряют и считают достоинством спорта, чем не повод ввести фан айди для этих жесткарей, желательно и для хоккеистов, негоже семьям с детьми ужасаться от ультранасилия
Сначала насмотрятся драк на хоккее, а потом идут драться на футбол. Вот откуда ноги растут. Срочно ввести фан айди. Для мотивации посещения можно выдавать горячий чай и сосиску в тесте, приглашать шамана для разогрева.
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Владислав Романов
Ответ Антимосковский
я слышал, что в хоккее нормальным явлением является драка на льду, а зрители это только одобряют и считают достоинством спорта, чем не повод ввести фан айди для этих жесткарей, желательно и для хоккеистов, негоже семьям с детьми ужасаться от ультранасилия
Во время махача на льду хоккеистов Витязя эти безобидные семьи с детьми наслаждаются зрелищем 😁
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Владислав Романов
Футбол, видимо , семьи с детьми не привлекает, только членов ОПГ
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Wokulski
Кстати, зайдите на сайт НТВ-Плюс. В телепрограмме ВСЕ (!) хоккейные трансляции помечены как 12+. Значит, надо не только fan Id вводить, так и детей на стадионы пускать никак нельзя... А они семьями ходят...
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zer
на футболе тоже было безопасно
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Кот под ногами майора
Ответ ЦСКА1960
По его словам, все эксцессы устраивают пожилые холостяки?
Гражданин, пройдемте
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