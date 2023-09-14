Президент КХЛ против Fan ID в хоккее: «Это есть в футболе, у нас публика совсем другая, привлекаем молодежь и семьи. Эксцессов нет»

Президент КХЛ Алексей Морозов не считает нужным вводить Fan ID в хоккее.

«Опять же, это все разговоры. Возможно, что это рассматривается в разных видах спорта, но сейчас действует только в футболе.

Мы встречались с Минспортом по этому поводу, у нас публика совсем другая. У нас все направлено на привлечение молодой аудитории и семей на хоккей, делать семейные праздники. У нас другая ситуация, есть стратегия.

Мы докладывали о том, что это колоссальные затраты на наши клубы, многие клубы вообще не являются собственниками дворцов. Мы готовы к диалогу, но на данный момент вы видите, что аудитория прибавляется, люди идут на хоккей.

Службы отлаженно работают, было по два семинара по безопасности со службами всех клубов. Мы прекрасно справляемся, у нас нет эксцессов для того, чтобы ужесточать охрану болельщиков на трибунах», – сказал .

Fan ID необходим для посещения всех матчей чемпионата России по футболу с 1 декабря 2022 года. После введения системы посещаемость игр Мир РПЛ снизилась.

Матыцин допустил введение Fan ID в хоккее: «Теоретически это возможно. Хотя решение должно и будет приниматься с учетом интересов ФХР и КХЛ»

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