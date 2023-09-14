Фанаты «Автомобилиста» скандировали Якупову «Симулянт» после удаления Блэкера. Форвард «Нефтехимика» поаплодировал им

Болельщики «Автомобилиста» назвали Наиля Якупова симулянтом.

« » уступил «Автомобилисту» (2:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ в Екатеринбурге.

На 38-й минуте игры при счете 4:2 в пользу « » защитник клуба получил 2 минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшкой против .

Во время видеопросмотра момента судьями болельщики на арене скандировали «Симулянт».

Якупов поаплодировал фанатам.

Все клубы КХЛ смогут показывать нарушения правил на кубах арен в сезоне-2023/24