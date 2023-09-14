Фанаты «Автомобилиста» скандировали Якупову «Симулянт» после удаления Блэкера. Форвард «Нефтехимика» поаплодировал им
Болельщики «Автомобилиста» назвали Наиля Якупова симулянтом.
«Нефтехимик» уступил «Автомобилисту» (2:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ в Екатеринбурге.
На 38-й минуте игры при счете 4:2 в пользу «Автомобилиста» защитник клуба Джесси Блэкер получил 2 минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшкой против Якупова.
Во время видеопросмотра момента судьями болельщики на арене скандировали «Симулянт».
Якупов поаплодировал фанатам.
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