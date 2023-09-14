Фанаты «Автомобилиста» скандировали Якупову «Симулянт» после удаления Блэкера. Форвард «Нефтехимика» поаплодировал им

Теги Нефтехимик Автомобилист болельщики судьи видео КХЛ Наиль Якупов Джесси Блэкер Хоккей

Болельщики «Автомобилиста» назвали Наиля Якупова симулянтом.

«Нефтехимик» уступил «Автомобилисту» (2:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ в Екатеринбурге.

На 38-й минуте игры при счете 4:2 в пользу «Автомобилиста» защитник клуба Джесси Блэкер получил 2 минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшкой против Якупова.

Во время видеопросмотра момента судьями болельщики на арене скандировали «Симулянт».

Якупов поаплодировал фанатам.

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