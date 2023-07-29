Давыдов о «Нефтехимике»: «Кадровой политики не видно. Татарстан способен потянуть 2 мощные команды, а пока они словно из разных лиг»

Виталий Давыдов считает, что Татарстану нужна конкуренция «Ак Барса» и «Нефтехимика».

– На фоне « » потерялась селекция его соседей из « ». Оба клуба представляют Татарстан, мощный хоккейный регион, но один работает на уровне Москвы, тогда как у другого кадровой политики не видно.

– Но Нижнекамск пригласил Якупова.

– Якупов для меня загадка. В юниорском возрасте был живчиком и подавал большие надежды, а затем все куда-то ушло, пошли травмы. Наверное, что-то с характером. Хотя, может, невезение.

Если Якупов не заиграет и в «Нефтехимике», то будет совсем печально. Но самое главное, что в Нижнекамске нет стабильности, команда каждый год формируется заново, по остаточному принципу.

Было бы правильно, если бы в Татарстане, как в Москве, возникла бы конкуренция между несколькими командами. Все-таки по бюджету это один из регионов-лидеров, способный потянуть две мощные команды. А пока там две команды словно бы из разных лиг, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.