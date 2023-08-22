Тренер «Нефтехимика»: «Якупов будет прогрессировать. Можно только порадоваться, что у нас появился игрок с большой буквы»

Теги Нефтехимик КХЛ Олег Леонтьев Наиль Якупов Спорт-Экспресс Хоккей

Тренер «Нефтехимика» высказался о лидерском потенциале форварда Наиля Якупова.

Первый номер драфта НХЛ-2012 вернулся в клуб в межсезонье. 

– Есть ли у Наиля Якупова потенциал стать лидером «Нефтехимика»?

– Потенциал есть у любого игрока, который выходит в этой лиге. Наиль будет прогрессировать. Он неплохо отработал на предсезонке.

В тренировках он показывает отличные результаты. Можно только порадоваться, что у нас появился игрок и профессионал с большой буквы, – сказал Олег Леонтьев. 

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2 комментария

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ROS#
В случае якупова прогресс в чем выразится? Вообще ни разу на игру не выйдет за сезон? )
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