Тренер «Нефтехимика»: «Якупов будет прогрессировать. Можно только порадоваться, что у нас появился игрок с большой буквы»
Тренер «Нефтехимика» высказался о лидерском потенциале форварда Наиля Якупова.
Первый номер драфта НХЛ-2012 вернулся в клуб в межсезонье.
– Есть ли у Наиля Якупова потенциал стать лидером «Нефтехимика»?
– Потенциал есть у любого игрока, который выходит в этой лиге. Наиль будет прогрессировать. Он неплохо отработал на предсезонке.
В тренировках он показывает отличные результаты. Можно только порадоваться, что у нас появился игрок и профессионал с большой буквы, – сказал Олег Леонтьев.
2 комментария