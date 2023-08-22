Тренер «Нефтехимика»: «Якупов будет прогрессировать. Можно только порадоваться, что у нас появился игрок с большой буквы»

Тренер «Нефтехимика» высказался о лидерском потенциале форварда Наиля Якупова.

Первый номер драфта НХЛ-2012 вернулся в клуб в межсезонье.

– Есть ли у потенциал стать лидером « »?

– Потенциал есть у любого игрока, который выходит в этой лиге. Наиль будет прогрессировать. Он неплохо отработал на предсезонке.

В тренировках он показывает отличные результаты. Можно только порадоваться, что у нас появился игрок и профессионал с большой буквы, – сказал Олег Леонтьев.