Все клубы КХЛ смогут показывать нарушения правил на кубах арен в сезоне-2023/24

Все клубы КХЛ смогут показывать нарушения правил на кубах арен с сезона-2023/24.

Об этом сообщается на сайте лиги.

«С сезона-2023/2024 во время проведения матчей Фонбет Чемпионата КХЛ на кубах всех арен разрешается демонстрация следующих видеоповторов:

– видеоповторы нарушений правил, наложенных судьями;

– видеоповторы спорных взятий ворот во время видеопросмотров на определение правильности взятия ворот (пересечение шайбой линии ворот);

– видеоповторы спорных взятий ворот во время видеопросмотров по запросу тренера;

– видеоповторы спорных эпизодов во время видеопросмотров главными судьями на подтверждение нарушений правил игры в хоккей.

При этом запрещены для демонстрации спорные эпизоды, оспаривание представителями клубов, зрителями решение судей, нанесение травм игрокам, драки, а также все иные провокационные ситуации», – говорится на сайте лиги.

Напомним, с 25 января 2023 года нарушения показывали на аренах «Авангарда», «Автомобилиста», «Амура», «Ак Барса», «Барыса», «Витязя», московского «Динамо», «Локомотива», «Металлурга», «Салавата Юлаева», «Северстали» и «Сочи».