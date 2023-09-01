Все клубы КХЛ смогут показывать нарушения правил на кубах арен в сезоне-2023/24
Все клубы КХЛ смогут показывать нарушения правил на кубах арен с сезона-2023/24.
Об этом сообщается на сайте лиги.
«С сезона-2023/2024 во время проведения матчей Фонбет Чемпионата КХЛ на кубах всех арен разрешается демонстрация следующих видеоповторов:
– видеоповторы нарушений правил, наложенных судьями;
– видеоповторы спорных взятий ворот во время видеопросмотров на определение правильности взятия ворот (пересечение шайбой линии ворот);
– видеоповторы спорных взятий ворот во время видеопросмотров по запросу тренера;
– видеоповторы спорных эпизодов во время видеопросмотров главными судьями на подтверждение нарушений правил игры в хоккей.
При этом запрещены для демонстрации спорные эпизоды, оспаривание представителями клубов, зрителями решение судей, нанесение травм игрокам, драки, а также все иные провокационные ситуации», – говорится на сайте лиги.
Напомним, с 25 января 2023 года нарушения показывали на аренах «Авангарда», «Автомобилиста», «Амура», «Ак Барса», «Барыса», «Витязя», московского «Динамо», «Локомотива», «Металлурга», «Салавата Юлаева», «Северстали» и «Сочи».
3 комментария