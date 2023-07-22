Рябыкин об уходе Якупова и Дергачева из «Авангарда»: «При всем уважении в последние годы они много пропускали. Уверенности в них, видимо, не было»

Теги Авангард Нефтехимик Дмитрий Рябыкин КХЛ Наиль Якупов Александр Дергачев Хоккей

Дмитрий Рябыкин высказался об уходе Наиля Якупова и Александра Дергачева из «Авангарда».

Оба форварда перешли в «Нефтехимик».

– «Авангард» в середине лета расстался с форвардами Якуповым и Дергачевым. Удивлены?

– Кадровые решения генерального менеджера «Авангарда» Курьянова понятны. При жестком потолке зарплат и 68-матчевом регулярном чемпионате должна быть уверенность в каждом игроке. По ходу турнира не так легко найти обмены, в таком жестком графике каждый – боевая единица, состояние которой непосредственно влияет на результат.

При всем уважении к Якупову и Дергачеву в последние годы они много пропускали. Поэтому, по всей видимости, полной уверенности в хоккеистах у менеджмента не было. В такой ситуации каждый пошел своей дорогой, это логичный исход.

– Травмы Якупова и Дергачева – невезение или следствие неидеальной готовности?

– Не готов ответить на этот вопрос. Нюансов – масса, от банального невезения до каких-то личных моментов. Хоккей – это жесткий и травмоопасный вид спорта, повреждения неизбежны. Но, с другой стороны, если они повторяются, то могут возникать вопросы, – сказал экс-тренер «Авангард».

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