Рябыкин об уходе Якупова и Дергачева из «Авангарда»: «При всем уважении в последние годы они много пропускали. Уверенности в них, видимо, не было»
Дмитрий Рябыкин высказался об уходе Наиля Якупова и Александра Дергачева из «Авангарда».
Оба форварда перешли в «Нефтехимик».
– «Авангард» в середине лета расстался с форвардами Якуповым и Дергачевым. Удивлены?
– Кадровые решения генерального менеджера «Авангарда» Курьянова понятны. При жестком потолке зарплат и 68-матчевом регулярном чемпионате должна быть уверенность в каждом игроке. По ходу турнира не так легко найти обмены, в таком жестком графике каждый – боевая единица, состояние которой непосредственно влияет на результат.
При всем уважении к Якупову и Дергачеву в последние годы они много пропускали. Поэтому, по всей видимости, полной уверенности в хоккеистах у менеджмента не было. В такой ситуации каждый пошел своей дорогой, это логичный исход.
– Травмы Якупова и Дергачева – невезение или следствие неидеальной готовности?
– Не готов ответить на этот вопрос. Нюансов – масса, от банального невезения до каких-то личных моментов. Хоккей – это жесткий и травмоопасный вид спорта, повреждения неизбежны. Но, с другой стороны, если они повторяются, то могут возникать вопросы, – сказал экс-тренер «Авангард».
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