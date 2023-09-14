Фонбет Матч звезд КХЛ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» 9-10 декабря. Она еще не введена в эксплуатацию

Фонбет Матч звезд КХЛ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

Мероприятия звездного уик-энда запланированы на 9 и 10 декабря. Новая арена в на данный момент еще не введена в эксплуатацию.

«Для одного из крупнейших ледовых дворцов в мире, который вмещает 21,5 тысячу зрителей на хоккейных матчах, это будет первое масштабное мероприятие.

Символично, что «СКА Арена» расположена на проспекте Юрия Гагарина, а основным концептом при ее проектировании стала тема космоса – ассоциации с ней вызывают фасад дворца, его интерьеры и много других деталей.

Ледовая площадка при необходимости может трансформироваться под любой размер современного хоккея, первый ряд трибун вплотную прилегает к бортам, чтобы «погрузить» зрителя в игру. Яркость предматчевых шоу обеспечит самый большой в Европе медиакуб, а 3D-проекция будет транслироваться на все поверхности чаши арены», – говорится на официальном сайте .

Матч Звезд ЖХЛ и Кубок Вызова МХЛ состоятся неделей ранее в Туле. Ледовый дворец, вмещающий более трех тысяч зрителей, был открыт в августе 2020 года.

Представитель «Волга Груп» о новой арене СКА: «Впереди серьезный этап финализации и сдачи объекта. На это сейчас брошены все силы»