Фонбет Матч звезд КХЛ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» 9-10 декабря. Она еще не введена в эксплуатацию
Фонбет Матч звезд КХЛ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».
Мероприятия звездного уик-энда запланированы на 9 и 10 декабря. Новая арена в Петербурге на данный момент еще не введена в эксплуатацию.
«Для одного из крупнейших ледовых дворцов в мире, который вмещает 21,5 тысячу зрителей на хоккейных матчах, это будет первое масштабное мероприятие.
Символично, что «СКА Арена» расположена на проспекте Юрия Гагарина, а основным концептом при ее проектировании стала тема космоса – ассоциации с ней вызывают фасад дворца, его интерьеры и много других деталей.
Ледовая площадка при необходимости может трансформироваться под любой размер современного хоккея, первый ряд трибун вплотную прилегает к бортам, чтобы «погрузить» зрителя в игру. Яркость предматчевых шоу обеспечит самый большой в Европе медиакуб, а 3D-проекция будет транслироваться на все поверхности чаши арены», – говорится на официальном сайте КХЛ.
Матч Звезд ЖХЛ и Кубок Вызова МХЛ состоятся неделей ранее в Туле. Ледовый дворец, вмещающий более трех тысяч зрителей, был открыт в августе 2020 года.
Представитель «Волга Груп» о новой арене СКА: «Впереди серьезный этап финализации и сдачи объекта. На это сейчас брошены все силы»
Питер, без комментариев. Арена даже не достроена.
Доведите свою арену до ума чтоб не позориться
Ротеберг то судя по таблице не попадает главным тренером на МВЗ. Хотя,он сам себя назначить может