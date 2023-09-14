Фонбет Матч звезд КХЛ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» 9-10 декабря. Она еще не введена в эксплуатацию

Теги СКА КХЛ Ледовый дворец (Санкт-Петербург) Матч звезд КХЛ Хоккей

Фонбет Матч звезд КХЛ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

Мероприятия звездного уик-энда запланированы на 9 и 10 декабря. Новая арена в Петербурге на данный момент еще не введена в эксплуатацию.

«Для одного из крупнейших ледовых дворцов в мире, который вмещает 21,5 тысячу зрителей на хоккейных матчах, это будет первое масштабное мероприятие. 

Символично, что «СКА Арена» расположена на проспекте Юрия Гагарина, а основным концептом при ее проектировании стала тема космоса – ассоциации с ней вызывают фасад дворца, его интерьеры и много других деталей.

Ледовая площадка при необходимости может трансформироваться под любой размер современного хоккея, первый ряд трибун вплотную прилегает к бортам, чтобы «погрузить» зрителя в игру. Яркость предматчевых шоу обеспечит самый большой в Европе медиакуб, а 3D-проекция будет транслироваться на все поверхности чаши арены», – говорится на официальном сайте КХЛ

Матч Звезд ЖХЛ и Кубок Вызова МХЛ состоятся неделей ранее в Туле. Ледовый дворец, вмещающий более трех тысяч зрителей, был открыт в августе 2020 года. 

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9 комментариев

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AL27
Ну конечно, не проводить же его в Омске или Новосибирске, где арены уже вовсю функционируют.
+18
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+18
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ARoman91
Арена даже не достроена ещё...
+1
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AndreyMaximovich96
Дали бы Минску уже впервые с 2012 года провести матч на Арене. Уверен, что арена битком бы была заполнена. в Минске умеют делать шоу.
Питер, без комментариев. Арена даже не достроена.
+1
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вперёд спартак
Ромка пролоббировал
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йозе марино
даже тут украли..
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Владимир
Никуда от него не деться!! ))
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Георгий Волков
о, позор года подвезли
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Сергей Галынский
Ну зачем? Проведите в этом году в Омске
Доведите свою арену до ума чтоб не позориться
Ротеберг то судя по таблице не попадает главным тренером на МВЗ. Хотя,он сам себя назначить может
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selachii
Хочу следующий мвз в Нижнем! Пофигу, что арена не достроена :D
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