Ковальчук после теста новой арены СКА: «В России хоккей – спорт №1, его любят и обожают. Дай бог, чтобы молодежь, приходя на такие стадионы, развивалась и подражала»

Илья Ковальчук высказался о будущей новой арене СКА.

Новая ледовая арена в Санкт-Петербурге должна была быть построена к ЧМ-2023. Ее вместимость – более 20 тысяч зрителей.

На фоне отстранения сборной России от турниров ИИХФ чемпионат мира был перенесен в Финляндию и Латвию. Сроки введения объекта в эксплуатацию затянулись.

8 сентября 40-летний хоккеист принял участие в тестовом матче, который прошел на льду «СКА Арены». Команды были сформированы из работников строительных предприятий, участвующих в реализации проекта.

«Каждый, кто будет сюда приходить, получит колоссальное удовольствие. Все современно, просторно, раздевалка рядом со льдом. Я думаю, что и СКА, и сборной России здесь точно будет очень комфортно.

В России хоккей – спорт номер один, его любят и обожают. Дай бог, чтобы молодежь, приходя на такие стадионы и болея за свои любимые команды, развивалась, подражала и хотела как можно скорее выйти на лед», – сказал Ковальчук.