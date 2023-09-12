Ковальчук после теста новой арены СКА: «В России хоккей – спорт №1, его любят и обожают. Дай бог, чтобы молодежь, приходя на такие стадионы, развивалась и подражала»

Теги СКА Сборная России по хоккею болельщики Илья Ковальчук КХЛ Ледовый дворец (Санкт-Петербург) детский хоккей Матч ТВ Хоккей

Илья Ковальчук высказался о будущей новой арене СКА.

Новая ледовая арена в Санкт-Петербурге должна была быть построена к ЧМ-2023. Ее вместимость – более 20 тысяч зрителей.

На фоне отстранения сборной России от турниров ИИХФ чемпионат мира был перенесен в Финляндию и Латвию. Сроки введения объекта в эксплуатацию затянулись. 

8 сентября 40-летний хоккеист принял участие в тестовом матче, который прошел на льду «СКА Арены». Команды были сформированы из работников строительных предприятий, участвующих в реализации проекта.

«Каждый, кто будет сюда приходить, получит колоссальное удовольствие. Все современно, просторно, раздевалка рядом со льдом. Я думаю, что и СКА, и сборной России здесь точно будет очень комфортно.

В России хоккей – спорт номер один, его любят и обожают. Дай бог, чтобы молодежь, приходя на такие стадионы и болея за свои любимые команды, развивалась, подражала и хотела как можно скорее выйти на лед», – сказал Ковальчук. 

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2 комментария

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Дмитрий9779
Арена мирового уровня,жаль теперь мне неудобно туда добираться в будние дни.
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SCHENN
Футболисты, почему-то, не талдычат, что футбол - спорт №1 в России.
Наверное, доказанное не доказывают)
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