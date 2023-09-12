Представитель «Волга Груп» о новой арене СКА: «Впереди серьезный этап финализации и сдачи объекта. На это сейчас брошены все силы»

Теги СКА бизнес КХЛ Ледовый дворец (Санкт-Петербург) детский спорт детский хоккей Матч ТВ Хоккей

Представитель «Волга Груп» высказался о ситуации с новой ареной СКА.

Новая ледовая арена в Санкт-Петербурге должна была быть построена к ЧМ-2023. Ее вместимость – более 20 тысяч зрителей.

На фоне отстранения сборной России от турниров ИИХФ чемпионат мира был перенесен в Финляндию и Латвию. Сроки введения объекта в эксплуатацию затянулись. 

«Волга Груп» – инвестиционная группа, объединяющая активы предпринимателя Геннадия Тимченко.

«Впереди – серьезный этап финализации и сдачи объекта. На это сейчас брошены все силы.

«СКА Арена» будет самым современным многофункциональным комплексом в России. Комплекс предназначен для проведения соревнований по хоккею с учетом требований ИИХФ, КХЛ, ВХЛ, МХЛ, организации тренировочного процесса и всесторонней подготовки спортсменов, в том числе и с ограниченными возможностями, а также проведению выставочных, зрелищных и культурно‑развлекательных массовых мероприятий. Вместимость арены на хоккейных мероприятиях составит 21 500 человек.

На арене заложена возможность проведения соревнований более чем по 20 различным видам спорта: хоккей, следж‑хоккей, фигурное катание, шорт‑трек, танцы на льду, волейбол, баскетбол, гандбол, ММА, бокс, спортивные танцы/бальные танцы, художественная, спортивная гимнастика, тяжелая атлетика, теннис.

Также на большой ледовой арене предусмотрена возможность установки искусственного покрытия для проведения концертных, культурно‑массовых мероприятий, выставок, форумов, презентаций, турниров по киберспорту.

На прилегающем земельном участке площадью более 12 га создается парк, который станет логическим функциональным продолжением арены с возможностью проведения культурно‑массовых мероприятий на открытом воздухе, занятий спортом, тихого семейного отдыха и прогулок с детьми», – сказал советник по коммуникациям «Волга Груп» Антон Куревин.

2 комментария

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goshforever
Если до конца года сдадут, будет успех
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Shaiba Bash
Главное чтобы сдали без косяков, а Матч звёзд отдайте Омску
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