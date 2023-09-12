Медведев о том, сыграет ли СКА на новой арене в этом сезоне: «Если она будет готова, то клуб будет проводить на ней матчи»
Александр Медведев высказался о новой арене СКА.
Новая ледовая арена в Санкт-Петербурге должна была быть построена к ЧМ-2023. Ее вместимость – более 20 тысяч зрителей.
На фоне отстранения сборной России от турниров ИИХФ чемпионат мира был перенесен в Финляндию и Латвию. Сроки введения объекта в эксплуатацию затянулись.
Новый стадион возводится в рамках концессионного соглашения между правительством Санкт-Петербурга и ООО «СКА Арена». Завершить строительство планируется в этом году.
«Если она будет готова и сертифицирована, то клуб будет проводить на ней матчи», – пояснил председатель совета директоров СКА.
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