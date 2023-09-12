Медведев о том, сыграет ли СКА на новой арене в этом сезоне: «Если она будет готова, то клуб будет проводить на ней матчи»

Теги СКА Александр Медведев КХЛ Ледовый дворец (Санкт-Петербург) Хоккей

Александр Медведев высказался о новой арене СКА.

Новая ледовая арена в Санкт-Петербурге должна была быть построена к ЧМ-2023. Ее вместимость – более 20 тысяч зрителей.

На фоне отстранения сборной России от турниров ИИХФ чемпионат мира был перенесен в Финляндию и Латвию. Сроки введения объекта в эксплуатацию затянулись. 

Новый стадион возводится в рамках концессионного соглашения между правительством Санкт-Петербурга и ООО «СКА Арена». Завершить строительство планируется в этом году.

«Если она будет готова и сертифицирована, то клуб будет проводить на ней матчи», – пояснил председатель совета директоров СКА.

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5 комментариев

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Поникший Руй
А если не будет готова, то не будет
+9
0
+9
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greedy
Логично. Если сыграет, то сыграет. А если не сыграет, то не сыграет.
0
0
0
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Сульшер жги!
Ответ Поникший Руй
А если не будет готова, то не будет
Логичная логика !
0
0
0
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