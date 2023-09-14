Пакетт о Гусеве: «Иногда очень хорошие игроки не могут полностью реализовать себя в НХЛ. Но его талант сомнений не вызывает»

Седрик Пакетт высказался о том, что Никита Гусев не смог закрепиться в НХЛ.

«Иногда так случается, что очень хорошие игроки не могут полностью реализовать себя в НХЛ. Но его талант сомнений не вызывает.

Иногда это зависит от команды, от тех возможностей, которые предоставляют.

Я не думаю, что есть большая разница в стиле и тактике игры в и , в НХЛ просто собраны лучшие игроки», – сказал форвард « », выигрывавший Кубок Стэнли в составе «Тампы».