Пакетт о Гусеве: «Иногда очень хорошие игроки не могут полностью реализовать себя в НХЛ. Но его талант сомнений не вызывает»
Седрик Пакетт высказался о том, что Никита Гусев не смог закрепиться в НХЛ.
«Иногда так случается, что очень хорошие игроки не могут полностью реализовать себя в НХЛ. Но его талант сомнений не вызывает.
Иногда это зависит от команды, от тех возможностей, которые предоставляют.
Я не думаю, что есть большая разница в стиле и тактике игры в НХЛ и КХЛ, в НХЛ просто собраны лучшие игроки», – сказал форвард «Динамо», выигрывавший Кубок Стэнли в составе «Тампы».
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