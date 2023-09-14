Пакетт о Гусеве: «Иногда очень хорошие игроки не могут полностью реализовать себя в НХЛ. Но его талант сомнений не вызывает»

Теги НХЛ КХЛ Никита Гусев Динамо Седрик Пакетт ТАСС Хоккей

Седрик Пакетт высказался о том, что Никита Гусев не смог закрепиться в НХЛ.

«Иногда так случается, что очень хорошие игроки не могут полностью реализовать себя в НХЛ. Но его талант сомнений не вызывает.

Иногда это зависит от команды, от тех возможностей, которые предоставляют.

Я не думаю, что есть большая разница в стиле и тактике игры в НХЛ и КХЛ, в НХЛ просто собраны лучшие игроки», – сказал форвард «Динамо», выигрывавший Кубок Стэнли в составе «Тампы». 

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2 комментария

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Steedfield
Гусев реально хороший игрок. Даже удивительно, почему у него не так пошло в НХЛ.
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FaithDevotion
Ответ Steedfield
Гусев реально хороший игрок. Даже удивительно, почему у него не так пошло в НХЛ.
Ну как, с Насреддином у него вполне шло. Вот с Раффом не пошло
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