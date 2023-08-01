Кудашов о переговорах с Гусевым: «Он ждал предложений из НХЛ. И до сих пор надеется проявить себя за океаном. Все, что обсуждалось в СМИ, было близко к истине»
Алексей Кудашов высказался о переходах Никиты Гусева и Игоря Ожиганова в «Динамо».
– Как оцените новые приобретения в это межсезонье?
– Новые игроки точечно усилили состав. Эти новички были необходимы «Динамо» с учетом того факта, что ряд хоккеистов покинул клуб.
– Вы лично участвовали в переговорах? Все-таки «Динамо» для вас – это не просто место работы тренером.
– Конечно, участвовал. Лично разговаривал с ребятами, которые должны были прийти в «Динамо» и в итоге пополнили наш состав. Любому игроку важно знать, с кем он будет работать, какие задачи будут перед ним ставить в новой команде.
– Переговоры с Игорем Ожигановым и Никитой Гусевым шли достаточно долго. Но у вас наверняка было понимание, что клубу удастся договориться о подписании контрактов с этими игроками?
– Судьба Ожиганова зависела не столько от нас, сколько от СКА. Но мы догадывались, что он все-таки освободится из-за нюансов потолка зарплат в КХЛ.
Что касается Гусева, то этот вопрос стоял иначе. Никита искал варианты, ждал предложений из НХЛ. Да и до сих пор он надеется проявить себя за океаном. Все, что обсуждалось в СМИ, было максимально близко к истине, – сказал главный тренер «Динамо».
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