Гусев о различиях между НХЛ и КХЛ: «Очень много разных нюансов, но углубляться в них не хочу. Кому интересно – пусть сам попробует поиграть здесь и там»

Теги НХЛ КХЛ Никита Гусев Динамо Хоккей

Никита Гусев не стал подробно говорить о различиях между НХЛ и КХЛ.

– Есть ли чувство неудовлетворения из-за того, что в НХЛ вам не дали проявить себя в полной мере?

– На самом деле нет. Я вполне спокоен. Как смог показать себя за океаном, так и смог. Не считаю, что мне выдвигали требования, которые мешали бы мне играть. Все требования были адекватными, я старался их выполнять.

Между НХЛ и КХЛ много различий. В чем-то лучше наша лига, в чем-то – НХЛ. Очень много разных нюансов, но углубляться в них не хочу. Кому интересно – пусть сам попробует поиграть здесь и там. Я всем доволен. Не жалею ни о чем, – сказал нападающий «Динамо».

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2 комментария

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memphis
Пойду попробую, мне интересно)
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Ответ memphis
Пойду попробую, мне интересно)
кстати, а за 15 лет или сколько там КХЛ существует, хоть один симулятор по ней вышел?
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