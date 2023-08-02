Уил о Гусеве: «Гусь – очень умный и талантливый игрок, найдет тебя, если ты открыт. У «Динамо» много таланта, нужно работать над построениями»
Джордан Уил назвал Никиту Гусева умным и талантливым хоккеистом.
– Вас наигрывают в одном звене с самым звездным новичком команды Никитой Гусевым.
– Гусь – очень умный и талантливый игрок.
Мне нравится играть с ним, ждем, когда Седрик Пакетт вернется после повреждения, чтобы начать работу над нашей химией.
Мы хотим быть успешными на протяжении всего чемпионата. Неважно, каким получится старт сезона хорошим или плохим – работать нужно будет весь год.
– Известно, что Никита больше любит передачи, требовательный ли он в тренировках, чтобы вы правильно открывались?
– Он достаточно умен, если ты открыт, то он обязательно найдет тебя. Но он всегда готов и бросить, поэтому на льду нужно быть готовым ко всему.
– С приходом Гусева, Игоря Ожиганова, ваше большинство может стать одним из самых сильных во всей лиге?
– В прошлом сезоне наши бригады работали здорово, особенно в конце чемпионата.
У нас много опций сейчас. Пришли Ожиганов, Гусев, есть Бреннан Менелл, Седрик, надеюсь, что и Эрик О’Делл к нам присоединится.
Еще есть вторая бригада большинства.
У нас много таланта, но нужно работать над построениями, нужно уметь переигрывать своего соперника, – сказал нападающий «Динамо» Джордан Уил.
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