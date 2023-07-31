Никита Гусев: «Тема с НХЛ для меня не закрыта. Но чтобы думать об этом, нужно добиться с «Динамо» хороших результатов»

Теги НХЛ КХЛ Никита Гусев Динамо ТАСС Хоккей

Никита Гусев не считает, что тема возможного возвращения в НХЛ закрыта.

«Тема с НХЛ для меня не закрыта. Но сейчас я игрок «Динамо», и мы готовимся к новому сезону, поэтому все мысли здесь.

Для того чтобы начать думать на эту тему, нужно добиться с «Динамо» хороших результатов в сезоне», – сказал нападающий московского клуба.

Гусев о вариантах в НХЛ: «Ждал предложений, ничего интересного не увидел. Посмотрим, что будет следующим летом»

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