Никита Гусев: «Тема с НХЛ для меня не закрыта. Но чтобы думать об этом, нужно добиться с «Динамо» хороших результатов»

Никита Гусев не считает, что тема возможного возвращения в НХЛ закрыта.

«Тема с НХЛ для меня не закрыта. Но сейчас я игрок «Динамо», и мы готовимся к новому сезону, поэтому все мысли здесь.

Для того чтобы начать думать на эту тему, нужно добиться с «Динамо» хороших результатов в сезоне», – сказал нападающий московского клуба.

Гусев о вариантах в НХЛ: «Ждал предложений, ничего интересного не увидел. Посмотрим, что будет следующим летом»