Майоров о Гашеке: «Дурак он и есть дурак, судя по тому, как он высказывается. Не хочу вообще говорить о нем!»
Борис Майоров отреагировал на слова Доминика Гашека об игре в России.
Экс-вратарь «Спартака» на вопрос о том, жалеет ли, что играл в России, ответил: «Я немного оправдаюсь: Доминик Гашек не был настолько образован, чтобы уже тогда понять, куда движется Россия».
Вратарь защищал ворота московского «Спартака» в сезоне-2010/11.
«Что я скажу по этому поводу? Да ничего не скажу!
А что я должен сказать? Дурак он и есть дурак, судя по тому, как он высказывается и на что он претендует.
Почему такое с ним произошло? Я не знаю, я не хочу вообще говорить о нем!» – заявил двукратный олимпийский чемпион Майоров.
Гашек об игре в России: «Мы в какой-то степени служили пропаганде. Я не был настолько образован, чтобы тогда понять, куда движется страна»
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