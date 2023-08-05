Майоров о Гашеке: «Дурак он и есть дурак, судя по тому, как он высказывается. Не хочу вообще говорить о нем!»

Теги Спартак Доминик Гашек Борис Майоров КХЛ Политика Хоккей

Борис Майоров отреагировал на слова Доминика Гашека об игре в России.

Экс-вратарь «Спартака» на вопрос о том, жалеет ли, что играл в России, ответил: «Я немного оправдаюсь: Доминик Гашек не был настолько образован, чтобы уже тогда понять, куда движется Россия».

Вратарь защищал ворота московского «Спартака» в сезоне-2010/11.

«Что я скажу по этому поводу? Да ничего не скажу!

А что я должен сказать? Дурак он и есть дурак, судя по тому, как он высказывается и на что он претендует.

Почему такое с ним произошло? Я не знаю, я не хочу вообще говорить о нем!» – заявил двукратный олимпийский чемпион Майоров.

Гашек об игре в России: «Мы в какой-то степени служили пропаганде. Я не был настолько образован, чтобы тогда понять, куда движется страна»

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4 комментария

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гашек #####, но говорить о нем не буду
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