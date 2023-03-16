Гашек о возможном допуске России к Олимпиаде: «Я бы не стал ее смотреть. На таком соревновании не должен звучать гимн Чехии, наши граждане не должны быть одеты в одежду с флагом»

Теги Сборная России по хоккею Доминик Гашек Сборная Чехии по хоккею НХЛ Сборная Беларуси по хоккею КХЛ олимпийский хоккейный турнир Политика Хоккей

Доминик Гашек заявил, что не будет смотреть Олимпиаду в случае допуска российских спортсменов. 

«Я бы вообще не стал смотреть Олимпийские игры [в этом случае]. Сегодня я не смотрю НХЛ и теннис, потому что знаю, что эти соревнования поддерживают конфликт.

В любом случае, я бы не стал смотреть Олимпийские игры, но я бы не стал решать за чешских спортсменов, можно ли им туда ехать.

Я бы объяснил им это и посоветовал не ехать туда. Но я бы оставил это на усмотрение каждого. Я бы не стал запрещать им поехать туда и соревноваться, если они этого хотят, я бы позволил им сделать это за их счет. Но чешский национальный гимн там исполняться не должен.

На соревнованиях, в которых могут принимать участие российские спортсмены, ни при каких обстоятельствах не должен звучать наш гимн, граждане Чехии не должны быть одеты в одежду с чешским флагом или чешским гербом. Если кто-то хочет поехать туда как частное лицо, это их решение. Я бы не позволил себе помешать ему или ей в этом. Я не стою выше закона...» – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион в интервью PrahaIn. 

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9 комментариев

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Football family Gdansk
Если вспомнить, то Доминатор играл в странном шлеме, походу тот шлем плохо голову защищал
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Football family Gdansk
Что дальше скажет? Позор тем чехам, которые живут на одной планете с русскими?
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Эд..19
Спортс продолжает пиарить человек с отбитым мозгом )) Да поняли мы уже после первых его речей, что он на антироссийской риторике пытается влезть во власть. Зачем его снова тут постить?
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Великий Алонсо
Клинический просто
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Said Saidov
Иванько)))
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Curry30
Санитаров этому господину
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Алексей Никитин
Мне кажется чехам и при участие спортсменов из РФ по силам сделать так чтобы их гимн не звучал
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Иван Буренков
Олимпиада переживаю отсутствие Гашека
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Фут.Боль
То есть чехи в нейтральном статусе. Ок, понятно.
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