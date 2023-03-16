Гашек о возможном допуске России к Олимпиаде: «Я бы не стал ее смотреть. На таком соревновании не должен звучать гимн Чехии, наши граждане не должны быть одеты в одежду с флагом»

заявил, что не будет смотреть Олимпиаду в случае допуска российских спортсменов.

«Я бы вообще не стал смотреть Олимпийские игры [в этом случае]. Сегодня я не смотрю и теннис, потому что знаю, что эти соревнования поддерживают конфликт.

В любом случае, я бы не стал смотреть Олимпийские игры, но я бы не стал решать за чешских спортсменов, можно ли им туда ехать.

Я бы объяснил им это и посоветовал не ехать туда. Но я бы оставил это на усмотрение каждого. Я бы не стал запрещать им поехать туда и соревноваться, если они этого хотят, я бы позволил им сделать это за их счет. Но чешский национальный гимн там исполняться не должен.

На соревнованиях, в которых могут принимать участие российские спортсмены, ни при каких обстоятельствах не должен звучать наш гимн, граждане не должны быть одеты в одежду с чешским флагом или чешским гербом. Если кто-то хочет поехать туда как частное лицо, это их решение. Я бы не позволил себе помешать ему или ей в этом. Я не стою выше закона...» – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион в интервью PrahaIn.